SARA 2025: La région du Bankui, une vitrine d’identité économique et culturelle

Tenkodogo, 27 oct. 2025 (AIB)-La cinquième édition du Salon régional de l’artisanat (SARA) a connu, lundi, un moment fort avec la mise à l’honneur de la région du Bankui, qui a présenté ses richesses artisanales, culinaires et entrepreneuriales, en présence du directeur général du SIAO, Éric Bassolé, et des autorités administratives de la région.

Dans son allocution, le directeur général du SIAO, Éric Bassolé, a salué « les potentialités culturelles et économiques exceptionnelles » de la région du Bankui, invitée à abriter la prochaine édition du SARA.

« Ce sont des mélodies et des savoir-faire que nous avons connus depuis notre enfance. Aujourd’hui, ils s’exposent fièrement et deviennent une réalité économique », a-t-il souligné, appelant les populations à « s’approprier et valoriser » ces ressources pour le rayonnement régional et national.

Pour sa part, Traoré Bagnoïa Jean Robert, président de la commission des affaires économiques et financières de la délégation spéciale, représentant le gouverneur Babo Pierre Bassinga, a exprimé « une grande fierté » de recevoir le flambeau de la prochaine édition du Salon.

« La région du Bankui est composée de diverses communautés soudées par la créativité et le travail. Notre présence ici traduit notre engagement à promouvoir nos produits 100 % locaux », a-t-il insisté.

Le programme de cette journée d’honneur comprenait l’exécution de l’hymne national en langue locale, la présentation des produits phares, la projection d’un film sur la teinture traditionnelle, des animations musicales et la découverte de stands emblématiques.

Les visiteurs ont pu découvrir et déguster une multitude de produits emblématiques : beurre de karité, plats agroalimentaires locaux, dolo et mets traditionnels tels que le tô bwaba. Sur le plan artisanal, le Faso Danfani, le pagne Dafin ainsi que le tissu Batoriba — qui signifie en langue locale « l’importance d’une mère ne finit jamais » — ont été mis en lumière.

La séquence « Région en action » a permis de présenter des initiatives porteuses d’emplois et de valeur ajoutée, témoignant d’une dynamique entrepreneuriale forte. Les responsables régionaux ont souligné les opportunités d’investissement dans l’agroalimentaire, la transformation des produits forestiers non ligneux et le textile.

Les représentants de la région du Bankui ont réaffirmé leur détermination à organiser une édition encore plus innovante et inclusive du SARA. Les animations qui ont suivi ont prolongé cette célébration de l’identité culturelle et économique d’un territoire qui entend jouer pleinement son rôle dans la valorisation de l’artisanat burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

