Sapouy : Validation du rapport diagnostic sur la stratégie FDAL

Sapouy, 17 septembre 2025 (AIB)-Les acteurs de l’eau, de l’assainissement et du développement ont pris part, ce mercredi à Sapouy, à un atelier de restitution et de validation du rapport diagnostic sur les comportements, attitudes et pratiques (CAP) liés à l’assainissement. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant l’élimination de la défécation à l’air libre (FDAL) en milieu urbain.

Mme Marie-Catherine Zoungrana, représentante de l’Association pour la paix et la solidarité, a salué l’atteinte des objectifs de l’atelier. « Nous avons permis à tous les acteurs de prendre connaissance du document et de constater qu’une étude de référence a été réalisée en prélude à la mise en œuvre de la stratégie FDAL dans la ville de Sapouy », a-t-elle indiqué. Elle a tenu à remercier les partenaires, en particulier le directeur général de l’ONEA, pour leur accompagnement et le financement des études.

La stratégie FDAL en milieu urbain, élaborée dès 2020 mais jusque-là restée sans exécution, entre désormais dans sa phase opérationnelle. Elle sera d’abord expérimentée dans la commune de Léo, considérée comme projet pilote, pour une durée de 12 mois. « C’est un processus de longue haleine, car il s’agit d’un changement de comportements. Une fois l’expérience de Léo achevée, Sapouy et Dano suivront », a précisé Mme Zoungrana.

Le directeur provincial de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Environnement du Ziro, M. Adama Ouédraogo, a, pour sa part, jugé que les données de l’étude reflètent fidèlement la réalité de Sapouy. Il a recommandé à la commune d’organiser la population en associations et de mettre en place des structures chargées de la gestion des déchets solides.

Pour rappel, les statistiques nationales révèlent que si la défécation à l’air libre est passée de 62 % en 2010 à 33,6 % en 2023, le phénomène reste préoccupant, notamment dans les zones urbaines non loties. C’est pourquoi l’ONEA, en partenariat avec la GIZ et des acteurs comme l’APS, entend accélérer la mise en œuvre de la Stratégie FDAL-MU afin de favoriser un accès universel et équitable aux services d’assainissement.

L’atelier de Sapouy a permis de recueillir les observations des acteurs locaux, d’amender le rapport et d’obtenir un consensus pour sa validation. Le document final servira de boussole pour les prochaines étapes de mise en œuvre, avec l’espoir d’un Sapouy débarrassé de la défécation à l’air libre dans un avenir proche.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/ata