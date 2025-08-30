Burkina-Ziro-Directions-Soutien-Centre-Formation-Football

Sapouy : Les directions provinciales des Sports et de la Jeunesse apportent leur soutien au Centre de Formation de Football de Latian

Sapouy, 27 août 2025 (AIB)- Les directions provinciales en charge des Sports et de la Jeunesse ont effectué mercredi, une visite d’encouragement et de partenariat au Centre de Formation de Football de Latian. La délégation a été conduite par Sylvestre Dramane Ouédraogo, Directeur provincial des Sports et son homologue de la Jeunesse et de l’Emploi, Sékou Sabo.

Ils ont visité les infrastructures du centre, le terrain d’entraînement, la salle de diffusion des matchs et les espaces d’activités.

« Nous avons l’espoir que dans deux, trois, quatre ou cinq ans, les résultats seront vraiment énormes », a confié le directeur provincial des Sports, Sylvestre Dramane Ouédraogo, convaincu du potentiel de ce centre.

Il a, dans la foulée, rassuré le promoteur, Théophile Nébié, de la disponibilité de ses services à les accompagner techniquement.

« En tant que service technique, nous serons à leurs côtés pour les soutenir », a-t-il martelé.

Quant au directeur de la Jeunesse et de l’Emploi, Sékou Sabo, il s’est adressé directement aux pensionnaires avec des mots plein de sagesse et de motivation. Selon lui, la discipline, la persévérance et le travail bien fait, voilà sont les leviers d’une carrière sportive réussie.

Par cette visite, les deux directions provinciales entendent non seulement consolider les liens de partenariat avec le centre, mais aussi renforcer l’accompagnement des initiatives locales de promotion du sport et de l’emploi des jeunes dans la province du Ziro.

A cette occasion, le Président du club La renaissance de Ouagadougou a offert 2 damiers et 3 lots de boules de 6 à la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Ziro.

Pour clore en beauté cette visite, les pensionnaires ont livré un match de gala.

Cette démarche des Directeurs Provinciaux est saluée par le promoteur et les pensionnaires, qui y voient un signal fort de reconnaissance et de confiance dans leur mission de formation des talents sportifs de demain.

Agence d’information du Burkina AIB

AK/bbp/ata