Burkina-Célébration-journée-Mondiale-Environnement

Sapouy/Journée mondiale de l’environnement : Les autorités au contact des commerçants pour lutter contre la pollution plastique

Sapouy, 14 juin 2025 (AIB) – Célébrée chaque 5 juin, la Journée mondiale de l’environnement a été commémorée en différé samedi, à Sapouy, chef-lieu de la province du Ziro, sous le thème : « Lutte contre la pollution plastique ».

Cette journée de sensibilisation de proximité, marquée par une descente des autorités provinciales et communales sur les lieux de commerce pour conscientiser les commerçants de l’urgence de conserver son cadre de vie sain.

Dans le marché, devant les étalages, autour des caniveaux… c’est une mobilisation générale qui s’est opérée ce 14 juin.

Le haut-commissaire de la province du Ziro, Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune, les forces de défense et de sécurité, les responsables de services techniques, les associations des femmes, la presse et des membres du comité de veille citoyenne, ont parcouru les artères commerciales de Sapouy pour sensibiliser les commerçants.

Cette visite des zones commerciales de la ville avait pour objectif de sensibiliser directement les commerçants sur les conséquences de la pollution plastique et de l’insalubrité, notamment dans les espaces marchands.

Sur le terrain, les commerçants ont exprimé leur bonne volonté, tout en soulignant un problème majeur : l’absence de lieux adéquats pour le dépôt des ordures. Un constat auquel le PDS a réagi en annonçant la création prochaine de deux nouveaux sites de dépotoirs, en complément du site principal déjà existant.

Quant au Haut-commissaire, il a été formel : « Chaque commerçant devra désormais installer une poubelle devant son lieu de commerce. C’est une obligation citoyenne. »

Il a également rappelé aux restauratrices et aux commerçants installés aux abords des caniveaux de ne plus y jeter les déchets, car ces conduits, souvent à ciel ouvert, sont devenus de véritables décharges à cause de l’incivisme.

Les riverains, eux, estiment que la situation s’explique en partie par le mauvais état des caniveaux, souvent non couverts et non curés. Une remarque que les autorités ont jugée pertinente, tout en insistant sur la responsabilité partagée de chacun dans la gestion durable de l’environnement.

Par cette action, les autorités du Ziro entendent amorcer un changement de comportement durable, en misant sur la sensibilisation de proximité, l’exemplarité et l’implication communautaire car la protection de l’environnement commence par les petits gestes du quotidien.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/BBP