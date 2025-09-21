Sapouy : 50 colatiers plantés à l’école A

Sapouy, 15 sept. 2025 (AIB)-Le service départemental des Eaux et Forêts de Sapouy, en collaboration avec la direction provinciale des Infrastructures et du Désenclavement, a procédé lundi à la mise en terre de 50 plants de Cola acuminata, communément appelés colatiers, dans la cour de l’école primaire A de Sapouy. L’initiative vise à renforcer la végétation et à offrir davantage d’ombre aux apprenants.

« Cette activité a pour objectif de renforcer la végétation au sein de l’école et de fournir plus d’ombre aux élèves », a expliqué Zéria Sankara, assistant des Eaux et Forêts.

Pour assurer la réussite de l’opération, des mesures d’accompagnement ont été prises. « Nous sommes venus avec des grilles de protection, avec l’appui des élèves et de l’ensemble du corps enseignant. Je pense que ça va aller avec l’arrosage et la protection », a-t-il ajouté.

Concernant le choix de la période, M. Sankara a indiqué que la plantation en septembre reste pertinente. « À tout moment, on peut planter. S’il y a de l’eau à proximité, on peut faire du reboisement. Voilà pourquoi nous avons retenu cette date », a-t-il précisé.

Le choix de l’école A n’est pas fortuit. « Nous avons constaté lors de l’inspection que la cour est déjà clôturée. Si, en plus, on ajoute des grilles, cela permettra une meilleure protection », a confié l’assistant forestier, avant d’appeler les enseignants à jouer leur rôle de sensibilisation. « Ce qu’on peut demander seulement aux enseignants, c’est de conseiller les enfants sur l’importance de l’arbre. »

La directrice de l’école, Hazara Sawadogo, a salué le geste du service de l’Environnement. « Je remercie le service de l’Environnement qui a choisi notre école pour la plantation de ces arbres. Nous leur promettons que nous allons bien entretenir ces plants avec les élèves », a-t-elle rassuré.

Mme Sawadogo a également lancé un appel à la communauté : « Nous demandons aux parents, à la mairie et à l’ensemble de la population de nous aider à protéger ces plants contre les animaux qui divaguent souvent dans la cour. »

À travers cette opération, l’école A de Sapouy espère offrir, dans les années à venir, un cadre plus verdoyant et agréable aux élèves, tout en inculquant aux enfants l’importance de l’arbre et de sa protection.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/ata