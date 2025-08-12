NIGER-SANTE-PHARMACEUTIQUE

‎Santé : Le Niger lance la production locale de sérums glucosé et salé

‎Ouagadougou 12 août 2025 (AIB)-Le Ministre en charge de la santé du Niger a visité vendredi 08 août 2025, la NIPHAR, le LANSPEX et l’ONPPC, trois structures étatiques qui collaborent étroitement pour renforcer l’autonomie pharmaceutique du Niger.

‎La structure Nigérienne des industries pharmaceutiques (NIPHAR), créée le 7 février 2025, est chargée de la fabrication, distribution et commercialisation de médicaments et dispositifs médicaux.

‎L’Office national des produits pharmaceutiques et chimiques (ONPPC) gère l’acquisition et la distribution des médicaments essentiels et consommables médicaux sur l’ensemble du territoire.

‎Le Laboratoire national de santé Publique et d’expertise (LANSPEX) quant à elle assure l’analyse et le contrôle de qualité de tous les produits de santé circulant au Niger.

‎Par cette synergie de force de ces trois structures, le pays produit désormais ses propres sérums glucosé et salé, essentiels pour les soins hospitaliers.

