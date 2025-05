Sanmatenga: Le gouverneur galvanise les FDS

Kaya, 6 mai 2024, (AIB) – Les corps constitués de la région du Centre-Nord ont sacrifié le 6 mai 2025, à la traditionnelle montée des couleurs nationales. Un moment de partage d’information au cours duquel, l’autorité administrative de la région a galvanisé les Forces de défenses et de sécurité ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur engagement sur le théâtre des opérations.

C’est la 7ème compagnie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a abrité le mardi 6 mai 2025, la traditionnelle cérémonie mensuelle de montée du drapeau. Sous la présidence du gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-major Blaise Ouédraogo, les couleurs nationales ont été hissées haut dans le ciel de la compagnie au son de l’hymne de la victoire entonné en chœur.

Exprimant une pensée pour toutes les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les citoyens qui sont tombés sous les balles assassines des terroristes, le colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo a commis les responsables des FDS de transmettre aux combattants toute l’admiration des populations et surtout leur encouragement indéfectible.

Le gouverneur a par ailleurs salué l’engouement population autour des couleurs nationales indiquant que cela est le signe que la fibre patriotique, l’engagement pour la Nation est en train d’être une réalité au Burkina.

Annonçant la tenue d’une conférence publique le 10 mai prochain à Kaya en prélude à la commémoration du 15 mai 2025, le gouverneur invite toutes les couches socioprofessionnelles de son ressort à une forte mobilisation en vue de cerner au mieux le sens de la journée des traditions et des coutumes instituée le 15 mai de chaque année. Cette conférence est conjointement organisée par le ministère de l’administration territoriale et de la mobilité et le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

Agence d’information du Burkina

