La révolution progressiste expliquée aux élèves et étudiants de Kaya

Kaya, 17 mai 2025, (AIB) – Issa Lagvaré, chargé de mission de la region du Centre-Nord auprès de la présidence du Faso à organisé unenconference publique le 17 mai 2025 à Kaya profit des élèves et étudiants de la province du Sanmatenga.

Après Kongoussi et Boulsa, Kaya a abrité le samedi 17 mai 2025, une conférence publique sur les enjeux de la révolution progressiste et l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

Les échanges publics de Kaya marquant la fin d’une tournée de sensibilisation des jeunes entamée depuis le 15 avril 2025, dans les provinces de la region initiée par le Chargé de mission Issa Lagvaré à mobilisé les élèves des lycées et collèges ainsi que les étudiants sous la facilitation du docteur Moumini Zoungrana, enseignant chercheur à l’univers Joseph Ki Zerbo, essayiste, oraliste.

« Nous avons voulu que les élèves et les étudiants puissent acquérir quelques connaissances sur la révolution progressive et sur les réalités de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire. » a expliqué linitiateur qui se réjoui de l’engouement des jeunes.

« Nous avons dit aux étudiants que la révolution progressiste était une nécessité pour nous au regard des avantages qu’elle apportera pour notre pays. » A confié le conférencier à la sortie des échanges. Fondant sa communication sur les la solidarité, la justice sociale et la souveraineté, les trois piliers selon lui sur lesquels repose une révolution progressiste Dr Zoungrana a fait des clarifications des valeurs avant d’appeler son auditoire à s’impliquer pour la réussite des initiatives des autorités actuelles. « Rien de grand ne peut se construire sans cette jeunesse. » Justifie-t-il. C’est pour quoi il salue l’initiative de ce cadre de formation dont lobjectif est declairer la jeunesse.

Idrissa Gamsonré, haut-commissaire de province du Sanmatenga saluant la mobilisation des jeunes, les a invités, au regard des connaissances acquises, à être chacun une lumière qui brille dans sa communauté et qui éclaire les autres.

