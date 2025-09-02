BURKINA-SANGUIE-ASSOCIATION-PROTECTION-ENVIRONNEMENT

Sanguié : Une Association met en terre une centaine de plants dans le village de Sandié

‎Réo, 31 août 2025 (AIB) – L’Association action citoyenne pour le développement durable (AACDD) a procédé, ce dimanche 31 août 2025, à une opération de reboisement dans la forêt des « Amis de la nature », dans le village de Sandié, commune de Réo.

Plus d’une centaine de plants ont été mis en terre ce dimanche 31 août 2025, sur le site des « Amis de la nature » par l’Association action citoyenne pour le développement durable (AACDD) dans le village de Sandié.

L’association a également remis une dizaine de kits scolaires aux enfants vulnérables dudit village.

‎Créée en 2023 et basée à Ouagadougou, l’AACDD œuvre dans deux grands volets : la protection sociale et de l’environnement.

Selon son président de l’AACDD, Ibrahima Sié, l’initiative du village de Sandié, s’inscrit dans le cadre de son plan d’actions visant à promouvoir l’éducation environnementale et la restauration des forêts.

‎« Nous avons choisi cette forêt parce que les communautés locales partagent les mêmes idées, les mêmes besoins et sont engagées dans la préservation de l’environnement », a indiqué M. Sié.

‎Au-delà du reboisement, l’Association a pensé aux enfants en situation de vulnérabilité.

Une dizaine d’écoliers ont ainsi reçu des kits scolaires pour soulager leurs parents et encourager la scolarisation.

Toutes choses qui ont réjoui le président de l’association « Les Amis de la nature », Eugène Bamouni, qui a remercié l’ACCDD et a confié que « c’est main dans la main que les lignes pourront bouger au profit de tous ».

‎M. Sié a rappelé que l’AACDD, qui compte une dizaine de membres, est encore jeune mais ambitionne de tisser des partenariats solides avec des associations, des ONG ainsi que les ministères de l’Environnement et de l’Action humanitaire.

‎« Nous posons des actes concrets, mais il faudrait aussi l’accompagnement des autorités pour nous permettre d’aller au-delà et multiplier nos actions », a plaidé le président de l’association.

‎L’AACDD entend, dans les prochains mois, renforcer ses interventions dans la protection de l’environnement et la solidarité sociale, à travers la mise en place de protocoles de partenariat avec les structures compétentes.

Agence d’information du Burkina

FGB/hb/oo