Sanguié/Rentrée scolaire 2025-2026 : Le haut-commissaire exhorte à maintenir et à renforcer la qualité de l’éducation dans la province

Pouni-Nord, 1er oct. 2025 (AIB) – Le village de Pouni-Nord, dans la commune de Didyr, a été, ce mercredi, l’hôte de la cérémonie officielle de lancement de la rentrée scolaire 2025-2026 pour la province du Sanguié, où le haut-commissaire a exhorté les acteurs à maintenir et à renforcer la qualité de l’éducation dans la province du Sanguié, a constaté l’AIB.

Placée sous le thème de la mobilisation, de l’unité et de la résilience face aux défis sécuritaires, l’événement a été présidé par le haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba. La cérémonie a débuté par la montée solennelle des couleurs nationales, réaffirmant l’attachement aux valeurs patriotiques.

Le représentant du chef coutumier a salué le choix de Pouni-Nord et a exhorté les élèves à la discipline et au sérieux, voyant l’école comme un « tremplin pour former les élites de demain ». Il a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur engagement, insistant sur le fait que « sans unité, il n’y a pas de progrès possible ».

Dans leurs allocutions, les autorités ont unanimement souligné l’importance de l’éducation et l’engagement des acteurs. Le préfet de Didyr, Abdoulaye Yaogo, a exprimé sa gratitude au corps enseignant pour ses sacrifices et a encouragé les élèves à la persévérance, tout en saluant les FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui sécurisent le territoire.

Le message officiel du ministre en charge de l’Enseignement de base, livré par le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sanguié, Bapian Yo, a honoré les enseignants, qualifiés « d’artisans essentiels de la transformation nationale ». Ce message a mis en lumière les orientations clés pour l’année : l’introduction progressive de l’anglais au primaire, la transformation des écoles classiques en écoles bilingues et la nécessité de renforcer la gouvernance éducative.

La directrice provinciale de l’enseignement secondaire du Sanguié, Rasmata Grâce Guinganè, a rappelé que l’éducation est un « pilier de la Révolution démocratique populaire », essentiel pour former des citoyens éclairés, patriotes et conscients de leur rôle dans l’édification d’un Burkina Faso souverain. Clôturant la série des discours, le haut-commissaire Ouoba a salué la mobilisation générale.

Elle a rappelé le caractère hautement patriotique de la montée des couleurs et a exhorté tous les acteurs de l’éducation à redoubler d’ardeur pour garantir le succès de l’année scolaire 2025-2026. Elle a félicité les enseignants et élèves pour les bons résultats obtenus l’année précédente, malgré le contexte sécuritaire difficile.

La journée s’est poursuivie par une rencontre avec les enseignants du primaire et du secondaire, durant laquelle Mme Ouoba les a félicités pour leurs « belles performances » et leur a prodigué des conseils pratiques visant à maintenir et à renforcer la qualité de l’éducation dans la province.

L’événement s’est achevé sur une note d’unité et de reconnaissance, chaque participant réaffirmant son engagement en faveur d’une école résiliente et performante au service de l’avenir de la nation.

Agence d’information du Burkina

