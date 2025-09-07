BURKINA-SANGUIE-REO-COHESION-SOCIALE-FOOTBALL-COUPE

Sanguié : le secteur 1 de Réo remporte la 8ᵉ édition de la coupe de la cohésion

Réo, 6 sept. 2025 (AIB)- Le chef-lieu de la province du Sanguié a vibré samedi, au rythme de la finale de la 8ᵉ édition de la coupe de la cohésion, disputée sur le terrain municipal. L’affiche a opposé le secteur 01 au secteur 02, sous le regard d’un public nombreux et enthousiaste.

Au terme d’un match âprement disputé, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Le secteur 01 s’est imposé par 3 buts à 0 face au secteur 02, décrochant ainsi le trophée.

L’équipe victorieuse repart également avec un jeu de maillots, un ballon, des médailles et une enveloppe de cinq cent mille (500 000) francs CFA. Quant à son vis-à-vis malchanceux dans ce challenge, il se console avec un jeu de maillots et une enveloppe de 300.000 F CFA.

L’Invité d’honneur, le haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba, a salué l’esprit de fraternité et d’union qui a marqué la compétition.

« Ce tournoi représente pour nous l’union, la solidarité entre les filles et fils de la province du Sanguié », a-t-elle déclaré, avant de féliciter le promoteur Abel Bayala et d’exhorter la jeunesse à soutenir ces initiatives porteuses de cohésion et de développement.

Le parrain de la compétition, Ibrahima Ouédraogo, président de l’ASFO, a, pour sa part, souligné le rôle fédérateur du sport.

« Quand on parle de cohésion, personne n’est préjudicié à ça. C’est la 8ᵉ édition, et nous avons toujours accompagné les jeunes promoteurs, parce que le sport est un facteur de rassemblement », a-t-il indiqué.

Très ému au terme de cette finale, le promoteur de la coupe, Abel Bayala, s’est dit comblé par la réussite de l’événement.

« L’année passée, la finale de la 7ᵉ édition avait été suspendue pour raisons sécuritaires. Beaucoup pensaient que je n’aurais plus la force de relancer la coupe. Aujourd’hui, avec l’appui du public, des sponsors, des autorités et des partenaires, notre objectif est largement atteint », a-t-il confié.

Il a rappelé que la coupe vise avant tout à renforcer la cohésion sociale et à faire émerger de jeunes talents : « Si des enfants de la province arrivent à se révéler à travers cette compétition, ce sera une fierté et une motivation supplémentaire pour la jeunesse », a-t-il ajouté, promettant d’autres innovations pour les éditions à venir.

Placée sous le signe de l’union et de la solidarité, cette 8ᵉ édition de la coupe de la cohésion a mobilisé autorités administratives, leaders coutumiers, partenaires et populations de la province du Sanguié, confirmant le rôle du sport comme levier de rapprochement et de développement.

Agence d’information du Burkina

FGB/pb/bbp