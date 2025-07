BURKINA-SANGUIE-SANTE-DISTRICT-CONSEIL

Sanguié: Le conseil de santé du district de Réo évalue les progrès en matière de santé publique

Réo, le 30 juin 2025 (AIB)- La première session du conseil de santé du district (CSD) de Réo pour l’année 2025 s’est tenue ce lundi, marquant un moment clé pour évaluer les progrès et définir les prochaines étapes en matière de santé publique dans la province du Sanguié.

La rencontre a été présidée par madame le Haut-commissaire de la province du Sanguié, Talari Germaine Ouoba qui a remercié les participants pour leur disponibilité, preuve de leur engagement à accompagner le district sanitaire de Réo dans l’atteinte de ses objectifs.

Madame Ouoba a rappelé le rôle crucial du conseil de santé du district en tant qu’instance suprême de gouvernance, permettant des échanges entre les différentes parties prenantes et des prises de décisions pour l’amélioration continue de la santé des populations.

Le médecin-chef du district de Réo, Dr David Nikiema, a souligné la persistance du paludisme, qui reste toujours la première cause de consultation et de décès dans le district, appelant à un investissement accru de toutes les communautés pour réduire ce fardeau.

Cette session a également été l’occasion de plaider pour une formation renforcée des membres des comités de gestion afin de les rendre plus efficaces dans leur rôle de participation communautaire à la vie des formations sanitaires.

Madame le Haut-commissaire de la province a exhorté les participants à une écoute attentive et à une participation active, sollicitant l’engagement de chacun pour relayer les informations et sensibiliser davantage les populations.

Les acteurs locaux ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour une meilleure santé des habitants du Sanguié, malgré les défis persistants.

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette première session de l’année sont entre autres l’évaluation des recommandations de la session précédente de 2024, la présentation de la situation épidémiologique et des indicateurs de performance du district au premier semestre 2025, ainsi que l’état de la santé sexuelle et reproductive (SSR) et la fonctionnalité des Comités de Gestion (COGES).

