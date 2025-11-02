BURKINA-SANGUIE-REO-COMMUNAUTES-GOUROUNSI-UNITE

Sanguié : La grande famille gourounsi jette des bases solides à Réo en faveur du développement endogène

Réo, 1er nov. 2025 (AIB) – Un pas historique vers l’unité de la grande famille gourounsi a été franchi, ce samedi, à Réo. Le Chef de Réo, revêtu du traditionnel pagne lyela, a accueilli fraternellement ses homologues de Pô, Kassou, Léo, Sissala et Kieriba.

Cet événement a mobilisé une forte représentation des fils et filles de la région et est perçu comme une étape capitale vers la mise en commun des forces et des opportunités du peuple gourounsi.

L’objectif est de renforcer leur contribution à l’option de développement endogène durable du pays.

Cette rencontre prend un relief particulier dans le contexte national marqué par l’adoption, le 30 octobre dernier, de la réforme de la décentralisation par le gouvernement.

Cette réforme place les collectivités territoriales et les populations au cœur de la gestion du pays et de la lutte contre le terrorisme.

Ce processus d’unification dans la diversité est donc jugé plus que pertinent pour répondre aux enjeux actuels. Les participants ont clôturé l’événement en implorant la bénédiction de Dieu et des ancêtres sur cette communion.

Agence d’information du Burkina

FGB/bbp