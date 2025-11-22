BURKINA-SANGUIE-TOURISME-INTERNE-SENSIBILISATION-ELEVES

Sanguié : La Direction de la Culture sensibilise les élèves de Dassa sur la pratique du tourisme interne

Dassa, 19 nov. 2025 (AIB) – La Direction provinciale de la Culture, des Arts et du Tourisme (DPCCAT) du Sanguié a animé, ce mercredi, une séance de sensibilisation sur le tourisme interne au profit des élèves du lycée départemental de Dassa, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités 2025.

La rencontre a porté sur la promotion du tourisme interne, un volet que la DPCCAT souhaite renforcer auprès des jeunes. Les échanges ont permis aux participants de comprendre des notions essentielles telles que le tourisme, ses types et formes, ainsi que les différents attraits et attractions touristiques existant dans le pays.

L’équipe d’animation a insisté sur l’importance pour les élèves de mieux connaître les richesses naturelles et culturelles du Burkina Faso, et surtout de contribuer à leur valorisation.

Selon les responsables de la DPCCAT, la fréquentation des sites touristiques nationaux est un moyen de renforcer l’identité culturelle et de soutenir les acteurs locaux.

Le Président de l’Association des guides professionnels de tourisme de Nando a également partagé son expérience de terrain, offrant aux élèves un aperçu concret des opportunités liées au secteur touristique.

La DPCCAT a exprimé sa gratitude au proviseur du lycée départemental de Dassa pour son accueil et son accompagnement dans la mise en œuvre de cette activité.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos