Sanguié/Immersion patriotique obligatoire : « La révolution a besoin de patriotes », affirme le président Traoré aux nouveaux bacheliers

Réo, 13 août 2025 (AIB) – Les forces vives du Sanguié, avec à leur tête le Haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, ont assisté, ce mercredi, au lycée privé Harouna BAZIÉ, au cérémonial de l’immersion patriotique obligatoire, marqué par la montée des couleurs nationales et la diffusion du message audio du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l’endroit des nouveaux bacheliers.

Dans son adresse, le Chef de l’État a félicité les lauréats du baccalauréat, session de 2025 pour leur succès et rappelé que la révolution en cours a besoin de citoyens patriotes, intègres et solidaires. Il a exhorté les jeunes à s’approprier l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques et sécuritaires actuels, tout en restant vigilants face à la « guerre de désinformation » menée par les « impérialistes ».

Le Chef de l’Etat a invité les bacheliers à devenir des ambassadeurs du patriotisme, à ne jamais trahir la patrie et à continuer à se former.

Selon le haut-commissaire Germaine Ouoba, la province du Sanguié compte environ 1560 nouveaux bacheliers répartis sur différents sites. Elle les a félicités pour cette opportunité qu’ils ont eue puis a invité chacun d’eux à s’approprier le contenu du message du Chef de l’État. La journée a débuté par la montée des couleurs nationales rythmée par l’hymne national en langue lyélé.

La directrice provinciale de l’enseignement secondaire, Rasmata Grâce Guingané, a salué l’initiative, estimant qu’elle permettra de forger des jeunes aguerris, amoureux de leur pays et prêts à se sacrifier pour lui.

Plusieurs bacheliers rencontrés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement des activités, citant la bonne organisation, l’esprit de camaraderie et la discipline instaurée, notamment l’interdiction des téléphones portables et le respect d’un programme quotidien rigoureux.

Pour ces jeunes, cette immersion constitue une expérience enrichissante qui renforce leur fierté d’être Burkinabè.

Agence d’Information du Burkina

FGB/BBP