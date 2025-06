BURKINA-SANGUIE-MOBILISATION-CITOYENNE-SOUTIEN-FDS-VDP

Sanguié/Forte mobilisation citoyenne à Tita pour soutenir les forces combattantes

Pouni, le 31 mai 2025 (AIB) – La localité de Tita, située dans la commune de Pouni, province du Sanguié, s’est fortement mobilisée, ce samedi, en soutien aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et partant au président Ibrahim Traoré pour son engagement dans la lutte pour la souveraineté nationale, à l’initiative de la veille citoyenne.

L’événement a rassemblé une foule nombreuse, composée des habitants de Tita, des autorités locales, dont le Président de la délégation spéciale (PDS), Nadine Badiel, et de nombreux ressortissants de la province venus exprimer leur soutien indéfectible à cette initiative.

Cette journée de solidarité a permis de collecter des ressources significatives pour appuyer l’effort de paix. Sur place, une somme de 414 650 FCFA a été mobilisée. Par ailleurs, quatre sacs de riz ont été spécifiquement offerts aux VDP de la commune, soulignant l’engagement de la population à contribuer concrètement aux besoins des volontaires.

Cette mobilisation à Tita témoigne de la forte adhésion des citoyens à la cause de la souveraineté et de la sécurité du Burkina Faso, renforçant le lien entre la population et ceux qui sont en première ligne, foi du chargé de mission de la présidence du Faso pour le Centre-Ouest, Pema Florent Neya. Le président du comité d’organisation, Josué Daila, a manqué de mots pour exprimer sa gratitude à l’endroit de tous les patriotes mobilisés pour la cause.

Les masques de Pouni étaient également de la partie pour apporter leur part contributive en animation.

Agence d’information du Burkina

