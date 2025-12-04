BURKINA-SANGUIE-ENTREPRENEURS-AGRICOLES-VISITE-AUTORITES

Sanguié/entrepreneuriat agricole : les autorités touchent du doigt les réalités du terrain

Réo, 2 déc. 2025 (AIB) – En prélude à un plaidoyer en leur faveur, les entrepreneurs agricoles du Sanguié, ont reçu vendredi dernier, la visite des autorités qui voulaient toucher du doigt les réalités du terrain.

Les entrepreneurs agricoles, piliers de la sécurité alimentaire, sont confrontés à des défis structurants qui freinent l’essor de leurs activités. Pour tenter de débloquer cette situation, les autorités de la région de Nando sont allées constater les réalités du terrain avant de se réunir en salle, l’objectif étant d’identifier les mesures concrètes d’accompagnement pour booster les affaires des producteurs locaux.

L’eau, le premier combat du maraîcher

Selon Bayala Evaro Boris, maraîcher au secteur 1 de Réo, la difficulté principale, c’est le manque d’eau. Malgré l’exploitation de deux hectares, M. Bayala déplore l’arrêt forcé de ses activités dès les mois de mars ou avril.

« Nos difficultés c’est vraiment le manque l’eau. Nous voulons produire toute la saison, mais il y a des moments où l’eau nous fausse compagnie », témoigne-t-il. Il ajoute que la cherté des intrants représente un autre souci majeur.

Faisant preuve d’un esprit d’entreprise aiguisé, M. Bayala gère son activité par « des calculs » en variant les cultures pour profiter des périodes de rareté. Il a récemment réussi à vendre une importante quantité de choux pour environ 1,8 million de francs. Il ambitionne de développer davantage son activité sur ses deux hectares, insistant sur le besoin d’infrastructure hydrique.

L’élevage, une autre contrainte

Dans le secteur de l’élevage, Pauline N’Po, éleveuse de porcs depuis une quinzaine d’années, illustre les contraintes financières.

Ayant démarré avec 4 porcs, elle en compte aujourd’hui 18. Elle a dû en céder pour faire face aux besoins familiaux. Elle utilise ingénieusement les résidus de sa seconde activité, la préparation du dolo, pour nourrir son cheptel.

Appel aux forages

Le message de M. Bayala aux autorités est un vibrant appel à l’action : « que nos autorités grouillent nous aider avec surtout l’eau en nous offrant des forages qui peuvent nous permettre de travailler toute la saison. »

La visite de terrain et la concertation marquent une volonté de l’ensemble des acteurs à trouver des solutions durables pour soutenir « l’agripreneuriat », le financement et la sécurisation de l’accès à l’eau étant désormais les priorités affichées.

Agence d’information du Burkina

