BURKINA-SANGUIE-DEVELOPPEMENT-LOCAL-COHESION-CCP

Sanguié : des acteurs font le point sur le développement et la cohésion sociale

Réo, 21 nov. 2025 (AIB) – La province du Sanguié a tenu vendredi sa quatrième session ordinaire du cadre de concertation provincial (CCP), consacrée au développement et la cohésion sociale.

L’objectif principal de cette rencontre était de faire le bilan des actions en cours, notamment celles visant à consolider la paix et à renforcer la cohésion sociale au bénéfice des populations.

Dans son discours d’ouverture, le haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, a salué l’engagement des acteurs locaux. Elle a réaffirmé le rôle essentiel du CCP comme « espace privilégié d’échange et de coordination des actions de développement » et a encouragé une participation active et constructive de tous.

Mme Ouoba a également exprimé sa profonde gratitude envers le consortium Terre et Paix pour l’appui financier et technique qu’il apporte dans la mise en œuvre de projets provinciaux.

Selon le chargé des missions de cohésion sociale du consortium, Victor Koné, qui a présenté le bilan à mi-parcours, ce projet, initié en septembre 2024 pour une durée de 40 mois, a ciblé les communes de Kyon, Tenado et Pouni.

A l’en croire, les efforts du projet se concentrent sur le renforcement des mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits communautaires, l’amélioration de l’accès à la justice et, plus globalement, la consolidation de la cohésion sociale.

Les résultats tangibles, de ses dires, sont notables. Il s’agit de la création de six observatoires départementaux dédiés à la prévention et à la gestion des conflits ; la mise en place de l’Observatoire provincial du Sanguié ; l’accompagnement de 3 600 citoyens pour l’obtention de leur Carte Nationale d’Identité (CNIB) à un coût réduit, entre autres.

La session a également abordé la réglementation des manifestations sportives et de loisirs.

En effet, le directeur provincial en charge des sports, Jean-Pierre Ouedraogo, a présenté le cahier des charges applicable aux événements privés. Il a insisté sur la nécessité de respecter des démarches administratives rigoureuses pour garantir la sécurité et la conformité des organisations.

En clôturant la session, la Secrétaire générale de la province, Antoinette Ouédraogo, a réitéré les remerciements à l’ONG Terre et Paix, tout en appelant les participants à devenir des relais d’information efficaces auprès des populations pour faciliter l’application des nouvelles mesures réglementaires et pour assurer le succès des initiatives futures.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/yos