Sanguié : Centre pénitentiaire de Baporo : L’expérimentation de l’insertion sociale des détenus par des travaux agricoles est un véritable succès

Réo, 15 sept. 2025 (AIB) – Dans le centre pénitentiaire de Baporo, des dizaines de pensionnaires purgent leur peine sur le site agricole de 130 hectares aménagés et emblavés en cette période de saison pluvieuse. Pour cette saison, les prévisions de moisson sont estimées à 250 tonnes de céréales. Le vendredi 12 septembre 2025, une délégation gouvernementale a visité le périmètre agricole ou plusieurs spéculations ont été produites. Ce site d’insertion sociale des détenues par des activités agricoles connait un véritable succès dû à l’engagement des détenus, aux encadreurs pénitentiaires, et surtout l’attachement du ministre de la justice pour la mise en œuvre de cette initiative présidentielle.

L’initiative présidentielle du capitaine Ibrahim TRAORE, pour une insertion sociale des détenus des maisons d’arret et de correction, dans des centres pénitentiaires de production aménagés pour l’apprentissage de métiers et des travaux d’intérêt général est bien en marche sur le site agricole de Baporo.

Au centre pénitentiaire de Baporo 130 hectares ont été emblavés pour cette saison pluvieuse. Sur le site, plusieurs dizaines de détenus venus des différents maisons d’arret et de correction à travers le pays y purgent leurs peines par la réalisation de travaux agricoles. Ces derniers mettent ainsi leurs forces et savoir-faire au service de la nation pour l’éteinte des objectifs de l’offensive pour l’autosuffisance alimentaire.

L’effort et l’engagement consentis par les pensionnaires du centre, force l’admiration de tout visiteur. Sur des hectares de champs verdis à perte de vue, on y trouve du maïs, du riz, du sorgho, du niébé et du soja. Ces différentes spéculations produites présentent une bonne physionomie avec plein espoir de grandes récoltes. Le maïs est à un stade plus avancé par rapport autres spéculations.

Le ministre de tutelle, Maitre Edasso Rodrigues Balaya et ses hôtes dont le ministre d’Etat Ismaël Sombié et le ministre du Travail et de la fonction publique ont visité le périmètre agricole avec satisfaction. Ils ont été émerveillés par la qualité des champs.

Sur place la délégation gouvernementale a trouvé les pensionnaires en majorité de jeunes gens bien robustes, décontractés, en bandes organisées daba en main, accomplir leurs taches de labour sur différents sites de spéculation dans un climat de bon humeur et de sentiments d’être utile à leur nation.

A l’endroit des détenus à la tâche, les visiteurs ont eu des gestes, d’encouragement empreints de considération et de solidarité. Aussi les autorités ont-ils eu des entretiens avec les détenus. Ce temps d’échange à servir à des conseils utiles à leur temps de purge, à leur réinsertion socioéconomique à leur sortie et à l’explication de la vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré sur les travaux d’intérêt général en milieu carcérale.

Selon le ministre de l’agriculture le commandant Ismaël Sombié, la vision des autorités est de faire du centre pénitentiaire de Bapora un centre de référence en matière de réinsertion des détenus.

De ce qui a été donné à avoir, le commandant Sombié a salué l’engagement et l’abnégation des détenus à contribuer à l’autosuffisance alimentaire de notre pays. Ce fut l’occasion, pour lui de traduire sa reconnaissance au ministre de la justice pour la mise en œuvre réussite des sites en exploitation sous son leadership.

Pour sa part, le ministre de la justice, Rodrigues Edasso Balaya, a félicité l’ensemble des acteurs de la chaine pénale et de l’administration pénitentiaire qui œuvre à la bonne application de la politique des travaux d’intérêt général initié par le gouvernement et surtout l’effort accompli dans l’encadrement des détenus pour la réussite des activités agricoles à Baporo.

Agence d’Information du Burkina

