Sanguié/CCP : la 3ème session passe en revue les investissements et la situation sanitaire

Réo, 11 sept. 2025 (AIB) – La troisième session ordinaire du Cadre de concertation provincial (CCP) du Sanguié, tenue ce jeudi, à la salle de réunion du haut-commissariat de Réo, s’est penchée sur trois points majeurs : le bilan des investissements du Programme d’urgence pour le développement territorial et de résilience (PUDTR), la situation épidémiologique et nutritionnelle dans la province, ainsi que diverses informations relatives au développement local.

En ouvrant les travaux, le Haut-commissaire de la province, Talari Germaine Ouoba, a rappelé l’objectif du CCP qui est d’assurer une meilleure coordination et une planification concertée des actions dans la province, afin d’en accroître l’impact.

Elle a salué l’engagement des collectivités, entreprises, services déconcentrés de l’État et partenaires techniques et financiers, notamment le PUDTR, dont l’appui a permis la tenue de cette session.

Le PUDTR dresse son bilan

Au nom du chef d’antenne régionale de Nando, empêché, son représentant, Joseph Zongo, assistant en suivi-évaluation, a présenté les réalisations du PUDTR dans la province.

A l’entendre, « Le projet s’articule autour de cinq composantes, mais nous avons pu exposer les résultats sur quatre d’entre elles, notamment les infrastructures, le social et la connectivité pour le développement des villes ».

Dans le domaine de l’éducation, a-t-il poursuivi, neuf structures scolaires ont été normalisées et des projets de nouvelles constructions sont en cours. Côté santé, cinq infrastructures ont également été réhabilitées et d’autres chantiers sont en cours.

En hydraulique, quinze postes d’eau autonomes (PEA) sont programmés, les études et le choix des sites étant déjà finalisés.

Enfin, un vaste programme de pistes rurales a été lancé en juin-juillet 2025 pour désenclaver les communes.

« Pour ce qui est des infrastructures éducatives et sanitaires, plus de 90% des réalisations sont déjà effectives. Le grand défi reste celui des pistes rurales, ralenties par la saison des pluies, mais nous travaillons avec les entreprises et les bureaux de contrôle pour livrer les travaux d’ici la fin du projet, prévue en décembre 2025 », a ajouté M. Zongo.

Santé et nutrition : un état acceptable mais fragile

Le médecin-chef du district sanitaire de Réo, Dr David Nikiema, a dressé l’état de la situation épidémiologique et nutritionnelle.

Selon lui, « le paludisme reste la principale cause de morbidité et de mortalité, même si la situation générale demeure acceptable en dehors de cette pathologie ».

Les autres maladies sous surveillance incluent la méningite, la rougeole, le choléra, la diarrhée sanguinolente, la COVID-19 ou encore les infections respiratoires aiguës sévères.

Concernant la nutrition, Dr Nikiema dira que des progrès ont été réalisés grâce aux efforts conjoints des autorités, des communautés et des partenaires. Toutefois, la malnutrition aiguë, en particulier sous sa forme sévère, demeure un problème préoccupant. « Nous invitons les populations à adopter de meilleures pratiques nutritionnelles, à consommer localement et à participer activement aux démonstrations culinaires dans les centres de santé », a insisté Dr Nikiema, avant d’appeler à une mobilisation accrue contre ce fléau.

Une session riche en échanges

La rencontre s’est achevée sur une note de satisfaction générale. Les participants ont apprécié la qualité des débats et la pertinence des recommandations formulées. Dans son mot de clôture, le président de séance a salué l’assiduité des membres du CCP et encouragé chacun à poursuivre son engagement pour le développement du Sanguié.

« C’est ensemble que nous pourrons relever les défis. Nous comptons sur la disponibilité de nos partenaires et sur la mobilisation de tous pour renforcer la cohésion et le développement dans notre province », a-t-il conclu, avant de souhaiter un bon retour aux participants.

