Sangoulé Lamizana : D’officier à Président, le parcours du père de l’armée burkinabè

Ouagadougou, 4 mai 2025 (AIB)-Rien ne prédestinait l’enfant de Dianra à la magistrature suprême. Le Général Sangoulé Lamizana après une enfance difficile, des études scolaires au Burkina et au Sénégal et des campagnes militaires aux côtés de l’armée coloniale, s’est vu confié les rênes de l’actuel Burkina Faso, suite à la démission du président Maurice Yaméogo, le 3 janvier 1966.

Né le 31 janvier 1916 à Dianra, dans la province du Sourou, Aboubacar Sangoulé Lamizana, après des études primaires, a poursuivi sa formation à l’École des officiers africains de Saint-Louis du Sénégal.

Enrôlé dans l’armée française en 1936, il gravit les échelons et participe aux guerres d’indépendance d’Indochine (1950 et 1954) et d’Algérie (1956 et 1959), acquérant une solide expérience militaire.

À l’indépendance de la Haute-Volta le 5 août 1960, Lamizana est appelé pour contribuer à la structuration de l’armée nationale. Le 1er novembre 1961, il est nommé chef d’état-major général des forces armées voltaïques, avec le grade de lieutenant-colonel. Il joue un rôle clé dans la création de l’armée nationale.

Le 3 janvier 1966, un soulèvement populaire conduit à la démission du premier président de la Haute-Volta, Maurice Yaméogo.

La rue appelle l’armée à prendre ses responsabilités. C’est ainsi que Sangoulé Lamizana prend le pouvoir et s’engage à restaurer l’ordre à préparer une transition vers un régime civil.

Le 25 novembre 1980, confronté à des difficultés économiques, des sécheresses et des mouvements sociaux, Lamizana est renversé par un coup d’État militaire dirigé par le colonel Saye Zerbo, qui instaure un Comité militaire de redressement pour le progrès national (CMRPN).

Le 3 janvier 1984, il est blanchi par le Tribunal populaire de la Révolution (TPR), après des accusations de détournement de plusieurs centaines de millions de FCFA.

Aboubacar Sangoulé Lamizana décède le 26 mai 2005 à Ouagadougou, à l’âge de 89 ans.

20 ans après son décès, son souvenir demeure vivace et sa mémoire honorée à travers diverses infrastructures socio-éducatives.

Agence d’Information du Burkina

