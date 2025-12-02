BURKINA-SANGUIE-CLUB-CPN-REO-ARBRES-CELEBRATION

Sandié : La 8ᵉ fête des arbres célèbre 29 ans d’engagement écologique et communautaire

Sandié, 29 nov. 2025 (AIB) – Le village de Sandié, dans la commune de Réo, a vibré du 27 au 29 novembre au rythme de la 8ᵉ édition de la fête des arbres, organisée par le Club CPN « Les Amis de la Nature » pour magnifier 29 ans d’engagement écologique et communautaire.

Cet événement vient renforcer 29 ans d’actions continues en matière d’éducation environnementale, de reboisement et de protection des ressources naturelles dans la province du Sanguié. Depuis près de trois décennies, l’association d’Eugène Bamouni, ce grand ami de la nature, œuvre pour la sauvegarde de l’écosystème local à travers la régénération naturelle assistée, les mises en défens, la restauration des terres dégradées et la reforestation.

Ces efforts du club CPN « Les amis de la nature » ont permis la création d’une forêt de douze (12) hectares, un patrimoine offert en 2002 par les propriétaires terriens du quartier Sandié.

Le représentant du chef de village et des notables, Bassambié Bado, a souhaité la bienvenue aux invités venus d’ailleurs. Il a appelé chaque citoyen – enfants, adultes – à protéger cette forêt, qui est “notre vie et notre avenir”.

Parmi les invités du jour, figurait le Père Mauro Battistella, responsable de communauté à la « Mission villaregia ».

Entouré de missionnaires et collaborateurs, il a salué la population pour cette célébration d’“amour et de proximité avec la nature” et rappelant que la mission villaregia marche aux côtés de l’association depuis cinq ans.

Son confrère, Sylvain Zongo, représentant de la Mission à Ouagadougou, a également salué la discipline et la détermination des membres, tout en rappelant les appuis fournis : installation de gabions, formations en maraîchage et apiculture, dotation en ruches, et construction d’une salle de formation inaugurée à l’occasion.

La fête a été enrichie par des récitals de jeunes, du théâtre, des prestations musicales, une visite guidée de la forêt, une exposition-vente et dégustation des PFNL ainsi qu’une rue marchande.

Cette 8ᵉ édition confirme l’engagement profond des populations de Sandié en faveur d’un environnement sain et d’un développement durable.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA