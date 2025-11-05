Burkina–Sandbontenga–Montée–Couleurs–Nationales

Sandbontenga/Montée des couleurs nationales : Des exploits présentés aux corps constitués

Kaya, 4 nov. 2025, (AIB) – La traditionnelle montée mensuelle des couleurs s’est tenue mardi dans les locaux de la première légion de gendarmerie de Kaya. Cet événement, présidé par le gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Blaise Ouédraogo à servir de cadre pour présenter des « héros » de la région.

Après la montée des couleurs nationales par les corps constitués, le commandant de la première légion de gendarmerie, le lieutenant-colonel, Théophile Tago, a exprimé sa satisfaction du choix de son institution pour abriter cet acte citoyen.

Il a rappelé que les casernes des forces de défense et de sécurité sont ouvertes à tous. « Vous pouvez nous fréquenter, vous pouvez nous solliciter pour certains services que nous sommes en mesure de vous offrir », a-t-il assuré.

Ce cadre de partage et de communion entre les acteurs du développement de la région a été mis à profit pour saluer les exploits de dignes fils de la région.

Des héros de la région ayant remporté des prix au niveau national ou ayant fait des exploits exceptionnels dans des domaines divers, ont été officiellement présentés avec fierté.

Dans le domaine de la communication, de la culture et du tourisme, l’hôtel Yaobgueta de la commune de Korsimoro a remporté le prix spécial « Entreprise résiliente » du prix national de l’entrepreneuriat touristique (PNET).

L’association Graine de Génie de Kaya a remporté le trophée du meilleur spectacle radiophonique lors de la 5e édition de la nuit des Lompolo.

Le fondateur du journal « Bangr-nooma », Lamoussa Abdoulaye Sawadogo, quant à lui, a été sacré lauréat du prix officiel des Galian 2025 en langue nationale tandis que l’élève en classe de la 3e et rédacteur en chef adjoint du journal scolaire « L’œil du municipal », Abdoul Wahab Ganamé, a remporté le Prix Bibir Galian, deuxième édition, dans la catégorie interview.

Dans le domaine de la santé et de l’innovation, Zakaria Sawadogo, pour sa production d’aliments pour poissons, a obtenu le premier prix spécial du ministère de la Santé à l’occasion du Forum national de la recherche et des innovations technologiques (FRSIT) 2025.

Le directeur régional de la santé des Koulsé, Dr Paramanga Ouoba a présenté l’équipe de chirurgiens qui a réussi une intervention sur une tumeur cérébrale, sauvant ainsi une patiente, au grand bonheur de sa famille.

L’autorité régionale a félicité les héros et les a encouragés à maintenir haut les couleurs de la région. Il a insisté que chacun burkinabè, quel que soit son domaine d’activité devrait cultiver l’excellence pour un Burkina Faso souverain et prospère.

Agence d’Information du Burkina

AIB