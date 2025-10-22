Burkina–Koulsé–ATAD–Journée–Redevabilité

Sandbontenga : L’ATAD rend compte de 25 années de lutte pour le bien-être des populations vulnérables des Koulsé

Kaya, 21 oct. 2025 (AIB) – L’Alliance technique d’aide au développement (ATAD) a organisé mardi à Kaya, une journée de redevabilité, sous la présidence du gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, et en présence de son éminence le cardinal Philippe Ouédraogo, président d’honneur de ladite Alliance.

Placée sous le thème : « 25 ans d’engagement communautaire pour un développement durable au service des populations vulnérables », cette journée a mobilisé les membres de l’organisation, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés bénéficiaires.

Selon le président de l’ATAD, Constant Zango, en un quart de siècle, l’Alliance a mis en œuvre au total 272 projets dans 6 régions du Burkina Faso, à savoir le Centre-Nord, le Sahel, le Plateau-Central, le Nord, le Centre-Est et la Boucle du Mouhoun.

Il a précisé que ces projets, portant sur des domaines tels que la sécurité alimentaire, la nutrition, l’éducation, l’humanitaire, la cohésion sociale, la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre, ont touché plus de 3 millions de bénéficiaires, pour un montant global mobilisé d’environ 30 milliards de F CFA.

« Ces résultats sont le fruit d’un travail acharné, d’un partenariat fort avec les autorités, les partenaires techniques et financiers, mais surtout de la confiance des communautés », s’est félicité M. Zango.

Ce cadre de dialogue constructif entre l’ATAD, ses partenaires et les communautés bénéficiaires a permis d’aborder les défis et les opportunités à venir. Des attestations de reconnaissance ont été remises à des partenaires ayant contribué à la réalisation des objectifs de l’organisation.

Le gouverneur de la région des Koulsé, le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, a salué la capacité de l’organisation à s’adapter aux mutations sociales, économiques et sécuritaires, tout en plaçant l’humain au centre de ses actions.

Pour lui, cette journée de redevabilité constitue une belle démonstration de la transparence et de la maturité de l’ATAD.

Le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo a également insisté sur la nécessité de maintenir la vigilance afin d’éviter tout risque de financement illicite.

Selon ses premiers responsables, l’ATAD ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne désormais d’étendre ses actions à d’autres régions du pays, voire à l’international.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak