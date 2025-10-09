BURKINA-KOULSE–SECURITE–POLICE-NATIONALE-RESTITUTION-BIENS-VOLÉS

Sandbontenga : La Police nationale restitue des biens volés à leurs propriétaires à Kaya

Kaya, 8 oct. 2025 (AIB) – La Direction régionale de la Police nationale des Koulsé a restitué mercredi à Kaya, des biens volés à leurs propriétaires légitimes, au cours d’une cérémonie. Cette cérémonie, s’inscrivant dans la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC) 2025, a réuni des acteurs de la sécurité, des victimes de vols ainsi que la population locale.

Au total, 7 motos, 33 téléphones portables Android, un lot de matériel informatique, ainsi que divers autres objets volés ont été restitués à leurs propriétaires par la Police nationale des Koulsé.

Le directeur régional de la Police des Koulsé, le commissaire de police Larba Salamabanga, a souligné l’importance de cette cérémonie dans le renforcement de la confiance des citoyens envers les institutions.

« Nous rendons aujourd’hui plus que des objets : nous rendons la confiance en l’État, en la justice et en la Police nationale », a-t-il déclaré.

Il a précisé que ce succès est le fruit de l’engagement constant des forces de sécurité, qui travaillent sans relâche pour protéger les personnes et les biens, ainsi que pour maintenir l’ordre public.

Le substitut du procureur près le Tribunal de grande instance de Kaya, Antoine Boéna, a relevé que cette cérémonie s’inscrit dans la politique pénale du Chef de l’État. Il a indiqué que cette action démontre que les institutions étatiques œuvrent véritablement pour le bien des populations.

Le gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, par ailleurs président de la cérémonie, a salué l’harmonie et l’efficacité de la Police nationale.

Il a affirmé que cette restitution renforce la confiance entre la police et la population, tout en encourageant les citoyens à maintenir un engagement civique fort pour le développement collectif.

Les bénéficiaires des biens restitués ont exprimé leur gratitude.

Benjamin Koudougou, une victime de vol, a remercié la police pour la récupération de ses biens.

« Ma maison avait été vidée, mais la police m’a restitué tout ce que j’avais perdu, y compris ma moto neuve et mes documents d’entreprise », a-t-il témoigné.

Dame Larba Sebgo, également victime de vol, a retrouvé son sac contenant des documents importants et a exprimé sa satisfaction.

« Après de vaines recherches, je ne croyais plus retrouver ma moto, mais aujourd’hui, je suis comblée », s’est-elle réjouie.

La mairie de Tougouri, victime d’un cambriolage, a également récupéré du matériel informatique et des onduleurs récemment acquis.

Le commissaire Salamabanga a rappelé l’importance de la collaboration citoyenne et de la vigilance, invitant les populations à signaler tout comportement suspect aux numéros verts 17, 16 et 1010.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak