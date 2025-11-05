Burkina–Koulsé–Développement–Budget

Sandbontenga : La délégation spéciale régionale des Koulsé adopte le budget primitif 2026

Kaya, 5 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale régionale des Koulsé, sous la présidence du Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, a adopté mardi, lors de sa quatrième session ordinaire de l’année 2025, son budget primitif pour l’exercice 2026.

Équilibré en recettes et en dépenses, le budget primitif, exercice 2026 de la délégation spéciale régionale des Koulsé, s’élève à 196 697 800 francs CFA pour la section fonctionnement, et 70 866 514 francs CFA pour la section investissements.

Le président de la délégation spéciale des Koulsé, le Colonel-Major Blaise Z. Ouédraogo, a souligné que ce budget a été conçu de façon participative, en tenant compte des contraintes socio-économiques actuelles, notamment la situation sécuritaire préoccupante.

« L’objectif de ce budget est de prioriser les interventions en faveur des services sociaux de base afin de lutter contre l’adversité et les défis imposés par le terrorisme », a-t-il précisé, en relevant sa modestie face aux besoins immenses de la région.

Ce budget, en attente d’approbation du ministère de tutelle, réaffirme l’engagement de la délégation spéciale régionale des Koulsé à répondre aux exigences du développement de la région et de l’amélioration des conditions de vie de ses habitants.

