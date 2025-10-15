Sandbondtenga/Suivi de la campagne agropastorale 2025-2026 : Le gouverneur des Koulsé satisfait de la physionomie des cultures

Kaya, 13 oct. 2025 (AIB) – Une mission de suivi de la campagne agropastorale 2025-2026 a effectué, lundi, une visite de terrain dans la province de Sandbondtenga, sous la direction du gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, qui a exprimé sa satisfaction quant à la bonne physionomie des cultures.

Après la province du Namentenga, la mission de supervision conduite par le gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo, a sillonné les champs des villages des communes de Ziga et de Korsimoro, dans la province de Sandbondtenga.

Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 et vise à évaluer l’état d’avancement des actions entreprises dans le cadre de la campagne agropastorale 2025-2026, en particulier l’implémentation des aménagements hydroagricoles, la distribution d’intrants agropastoraux et la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.

Elle a permis aux autorités et aux acteurs de mise en œuvre des politiques agricoles d’échanger directement avec les producteurs et de recueillir leurs préoccupations.

Dans les villages de Sapélcé et de Kossi, des bas-fonds rizicoles de 20 ha chacun, dont la physionomie présage une belle moisson, ont été visités. À Komtenga, la mission a observé trois hectares de sorgho cultivés grâce à la technique du zaï.

Au cours de la visite, le Colonel-Major Ouédraogo a salué les progrès réalisés et exprimé sa satisfaction quant à la bonne physionomie des cultures observées.

Les producteurs ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction vis-à-vis des efforts déployés par les autorités. Selon eux, les initiatives du Président du Faso sont à la base de la réussite de cette campagne agropastorale.

Des responsables d’ONG et de programmes présents se sont engagés sur le terrain à résoudre les difficultés évoquées par les producteurs, notamment en matière de disponibilité d’eau et de stockage des produits.

Cette sortie de terrain, inscrite dans le cadre de l’offensive agropastorale et halieutique 2023-2025, a réuni une importante délégation, comprenant le député de la région à l’Assemblée législative de transition (ALT), le chargé de mission de la région à la présidence, le directeur régional en charge de l’agriculture, le haut-commissaire de Sandbondtenga, ainsi que des autorités administratives locales et des partenaires au développement.

Agence d’information du Burkina

AIO/bak