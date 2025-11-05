Burkina–Koulsé–Développement–Local

Sandbondtenga : Plus de 6 milliards à mobiliser pour le Plan Annuel d’Investissement 2026 de la délégation spéciale régionale du Centre-Nord

Kaya, 5 novembre 2025 (AIB) – Lors de sa quatrième session ordinaire tenue le 4 novembre 2025 à Kaya, la délégation spéciale régionale du Centre-Nord a adopté son Plan Annuel d’Investissement (PAI) 2026.

D’un montant global de 6 166 851 449 francs CFA, le PAI 2026 de la délégation spéciale régionale du Centre-Nord s’inscrit dans le cadre du Plan Régional de Développement (PRD) 2023-2027. Il couvre un large éventail d’actions destinées à consolider la résilience, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Le plan vise également à approfondir les réformes institutionnelles et moderniser l’administration publique.

En outre, il ambitionne de renforcer le développement du capital humain et de la solidarité, tout en dynamisant les secteurs porteurs pour l’économie et l’emploi.

« Avec ce Plan Annuel d’Investissement, la région du Centre-Nord cherche à renforcer son développement économique, social et infrastructurel, en tenant compte des besoins urgents et des priorités locales », a relevé le président de la délégation spéciale régionale, le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo.

Pour lui, la mise en œuvre du PAI requiert l’implication de tous les acteurs du développement.

« Il revient à chacun de nous de s’impliquer dans la mobilisation des ressources afin que ses prévisions se réalisent au bénéfice des populations », a précisé le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo dans son discours de clôture de la session.

Il a également lancé un appel aux partenaires et amis de la région, rappelant que leur engagement est essentiel pour l’atteinte des objectifs de ce plan d’investissement.

Agence d’information du Burkina

AIO/bak