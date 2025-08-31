Burkina-Sandbondtenga-Incivisme-Travaux

Sandbondtenga/Incivisme dans la circulation : 67 contrevenants soumis à des travaux d’intérêt général à Kaya

Kaya, 27 août 2025 (AIB) – Une opération de contrôle d’éclairage menée dans la nuit du 27 au 28 août 2025 par le commissariat central de Kaya a abouti à la mise en fourrière de 67 engins pour non-respect des règles de sécurité routière.

Le commissariat central de police de la ville de Kaya a mené, dans la nuit du 27 au 28 août 2025, une opération de contrôle d’éclairage dans les rues de la ville. L’opération a permis de constater de nombreuses infractions aux normes de sécurité routière et de non-respect des règles d’éclairage des véhicules.

Au total, 60 motos et 7 tricycles ont été mis en fourrière pour diverses infractions. En application de la réglementation en vigueur, les contrevenants ont été soumis à des travaux d’intérêt général ce 28 août 2025.

Répartis en deux groupes, les 67 contrevenants ont procédé au nettoyage de l’enceinte du palais de justice et du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) du secteur 4 de la commune de Kaya.

Pour le directeur régional de la police nationale de Koulsé, Larba Salambanga, cette opération s’inscrit dans le cadre d’une série d’actions entreprises par les forces de l’ordre pour sensibiliser la population à la nécessité de respecter les règles de sécurité routière et contribuer à la lutte contre l’incivisme.

Le commissaire de police rappelle que de telles opérations continueront à être menées pour garantir la sécurité des citoyens et promouvoir un cadre de vie respectueux des normes. Il appelle à la vigilance et au respect du code de la route pour éviter de nouvelles sanctions.

Agence d’Information du Burkina

AIO/ZAF/bbp