Sandbondtenga/Grand concert « D Bayira Yinga »: L’Abbé Roland appelle à l’unité et à la cohésion sociale »

Kaya, 16 août 2025 (AIB)- Le prêtre slameur, l’Abbé Roland a organisé le samedi 16 août 2025 à Kaya, la première édition du grand concert « D Bayira Yinga » ou « Au nom de la Patrie », dédié à la promotion de la paix et de la cohésion sociale en mobilisant des fidèles issues des différentes confessions religieuses.

Le grand concert denommé « d Bayira yinga » a réuni le samedi 16 aout 2025 à la salle polyvalente de Kaya, des hommes et des femmes de toutes origines et confessions religieuses autour d’un même idéal : l’unité et le vivre-ensemble.

Le concert a commencé par un hommage solennel aux victimes du terrorisme, marqué par l’Hymne de la victoire entonné en chœur et une minute de silence en mémoire des compatriotes tombés sous les balles des terroristes. Après ce moment de recueillement, les leaders coutumiers et religieux ont donné le top de départ du concert par des prières et des bénédictions.

L’évêque de Kaya, patron de l’événement, représenté par l’abbé Roger Bamogo, curé de la paroisse militaire Saint Martin de Tours, a salué cette initiative, soulignant qu’il s’agissait d’une « nuit pour rappeler que nos différences sont une chance ». Pour lui, ce grand concert incarne l’espoir d’un avenir commun basé sur le respect mutuel et la solidarité.

Selon le secrétaire général de la province de Sandbontenga, Fasnewendé Ouédraogo, représentant le gouverneur, cette initiative s’inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement qui œuvre pour que les populations puissent vivre en symbiose.

Co-parrains et invités d’honneur ont, dans leurs adresse, salué l’idée de rassembler les différentes confessions religieuses autour d’un idéal commun : la paix.

L’abbé Sawadogo, promoteur,quant à lui, pense que le concert s’inscrit dans une démarche de lutte contre le terrorisme et de solidarité nationale. « Nous voulons dire merci à tous ceux qui se battent jour et nuit pour la patrie et joindre notre prière pour le pays », a-t-il confié.

Tout au long de la soirée, une pléiade d’artistes prêtres, pasteurs et autres figures publiques de Kaya et d’ailleurs ont offert des chansons porteuses de messages de paix, de cohésion sociale et de vivre-ensemble, captivant ainsi les fans et les mélomanes.

« Je me sens très bien, transporté de joie. Nous voyons que la salle était remplie de gens venus de partout pour soutenir l’initiative. Merci à tous pour cette mobilisation », a déclaré l’abbé Sawadogo, visiblement satisfait de cette première édition.

La première édition, de « D Bayira Yinga » a été placée sous le coparrainage de l’honorable Sayouba Ouédraogo, ex député à l’assemblée Nationale et de Madame Sawadogo/Ouedraogo Sombé Pascaline. Elle a également enregistré la présence des invités d’honneur tels le PDG du groupe TV5, Moussa Zamtako, et l’honorable Dr Rasmane Daniel Sawadogo.

Agence d’information du Burkina

AIO/bbp