Sandbondtenga/Faso Mêbo : Les médias en ligne Kaya Info et El TV apportent leur contribution

Kaya, 29 août 2025 (AIB) – Les médias en ligne Kaya Info et El TV ont apporté, ce 29 août 2025, leur contribution au programme Faso Mêbo à Kaya, à travers un don de 10 sacs de ciment.

Ce geste s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le président du Faso pour une mobilisation citoyenne en faveur du développement national.

Pour les donateurs, ce don d’une demi-tonne de ciment symbolise l’engagement des hommes de médias au-delà de leur rôle traditionnel de couverture.

« Ce don vise à susciter l’adhésion des populations à l’appel du président du Faso, et à démontrer que les hommes de médias peuvent, au-delà du stylo, du micro et de la caméra, contribuer activement à la construction du pays », a déclaré le porte-parole des donateurs, Madi Ouédraogo.

Selon lui, ce geste a vocation à inspirer d’autres citoyens à s’impliquer dans l’édification de la nation.

En réceptionnant le don, Adama Simporé, premier vice-président de la Délégation spéciale communale de Kaya, a salué l’initiative.

« En plus de couvrir les activités de Faso Mêbo, les médias sont venus offrir du ciment et accompagner les jeunes dans les travaux. Ce geste mérite d’être salué », a-t-il affirmé.

Il a également lancé un appel aux autres citoyens et acteurs sociaux pour qu’ils emboîtent le pas aux médias en ligne.

À l’issue de la remise, les hommes et femmes de médias présents n’ont pas hésité à prêter main-forte aux jeunes en participant au classement des pavés déjà confectionnés.

Agence d’information du Burkina

AIO/Zaf/ata