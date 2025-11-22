Burkina-Humanitaire-Résilience-Forum

Sandbondtenga/Action humanitaire : Une table-ronde des acteurs pour capitaliser les bonnes pratiques

Kaya, 13 novembre 2025 (AIB) – L’Organisation non gouvernementale (ONG) Oxfam a organisé le jeudi 13 novembre 2025 à Kaya, une table-ronde sur les bonnes pratiques en matière de résilience et de protection des femmes déplacées internes. Cet événement s’inscrit dans la deuxième phase du projet intitulé « De la programmation de la protection basée sur la communauté à la programmation de la protection dirigée par la communauté : les personnes au centre de la réflexion sur la manière d’atténuer efficacement les effets néfastes des conflits prolongés et du changement climatique ». Ledit projet est déployé dans les communes de Kaya et Barsalogho, dans la région des Koulsé.

Le forum a réuni divers acteurs clés, notamment les autorités administratives de la région des Koulsé, des représentants d’ONG nationales et internationales, des membres de communautés bénéficiaires, des représentants d’organisations de la société civile, des experts en protection, résilience et action humanitaire, ainsi que des leaders communautaires et des professionnels des médias.

L’objectif principal a été de promouvoir des approches de résilience et de protection pour les déplacées internes, les retournées et les communautés hôtes, à travers le partage et la capitalisation des bonnes pratiques en contexte de crise humanitaire.

Selon le représentant résident de Oxfam Burkina, Omer Kaboré, ce forum « vise à partager et à capitaliser les expériences réussies, mais aussi à analyser ensemble les limites et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des initiatives de résilience et de protection ».

De l’avis de monsieur Kaboré, ce forum constitue un cadre de promotion d’un dialogue constructif entre les acteurs humanitaires, les autorités et les communautés pour identifier ce qui fonctionne, renforcer ce qui doit l’être et innover dans les approches respectives.

Les discussions se sont déroulées en plénière et en ateliers, où les participants ont échangé sur des expériences réussies, les défis rencontrés et les limites en matière de résilience et de protection. Des récits d’expériences de personnes déplacées internes et de représentants de communautés hôtes, ainsi qu’une projection de vidéos, ont permis de renforcer les bonnes pratiques identifiées.

Saluant la résilience des populations de la région, Idrissa Gamsonré, Haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, président de la cérémonie a réaffirmé l’engagement des autorités régionales à accompagner toute initiative plaçant l’homme au centre. Il a exprimé sa satisfaction quant à la participation active des acteurs présents et a salué les résultats obtenus, soulignant que les objectifs de la table-ronde ont été largement atteints.

Des recommandations ont été formulées pour améliorer les interventions humanitaires et renforcer la résilience des communautés vulnérables.

Agence d’Information du Burkina

AIO/ak