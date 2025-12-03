Sanbontenga/Montée des couleurs : La secrétaire générale des Koulsé invite les structures à adhérer à la campagne « Dɛmɛ Sira »

Kaya, 2 déc. 2025 (AIB) – La secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé, a invité mardi à Kaya chaque structure de la région à s’organiser pour exprimer leur adhésion et leur solidarité à la campagne « Dɛmɛ Sira », ou « la voie de la solidarité », lors de la traditionnelle montée des couleurs nationales.

La montée collective des couleurs s’est déroulée à la place du gouvernorat de Kaya. Cette cérémonie patriotique intervient au moment où la région des Koulsé a reçu le flambeau de la caravane « Dɛmɛ Sira ».

Madame Adenyo/Sermé a souligné l’importance de cette initiative et indiqué qu’elle se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2026 au niveau national.

Elle a, à cet effet, encouragé l’ensemble des structures de la région des Koulsé à s’organiser afin de mieux exprimer leur adhésion et leur solidarité à cette campagne « Dɛmɛ Sira », leur engagement envers la campagne.

A cette même occasion de montée des couleurs, une étoile de la région des Koulsé distingué par le ministère en charge des Droits humains a été présentée aux corps constitués.

Il s’agit de Song-koglg-naaba de Sa Majesté le Dima de Boussouma. Celui-ci a réaffirmé sa disponibilité à aider la jeunesse de la région a retrouvé les valeurs ancestrales à savoir l’honnêteté, la dignité l’intégrité et le respect d’autrui.

Dans l’après-midi, une séance d’aérobic à la place du défilé a marqué la fin de cette journée consacrée au civisme et au patriotisme.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak