Sanaba : Mise en place du bureau exécutif du Comité communal du conseil d’école à Sanaba

Sanaba, 13 nov. 2025 (AIB) – Laciné Sankara, représentant le président de la délégation spéciale (PDS) de Sanaba a présidé la première assemblée générale du comité communal du conseil de l’école, tenue à l’école Sanaba ‘’A’’.

Cette première rencontre a réuni les différents présidents des conseils de l’école, des représentants des autres communautés habilitées à prendre part à cette rencontre.

Le Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Sanaba a souhaité la bienvenue à tous les participants et les a invités à s’impliquer davantage dans les activités de l’école. Il a ensuite parcouru les textes relatifs à la mise en place dudit conseil tout en déclinant le rôle de chaque membre.

Le CCEB a souligné que les ressources du comité doivent provenir des contributions des autres membres de la communauté, les subventions de l’État et de ses démembrements, les dons et legs, les appuis des projets et programmes et les partenariats avec des organisations locales et internationales.

Après cette intervention, le représentant du PDS a procédé à la mise en place du bureau exécutif du comité communal du conseil de l’école.

Un bureau exécutif, fort de cinq membres, a été mise en place par vote.

La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables une fois, et est gratuit. Il a, entre autres, pour mission de recueillir, d’analyser et prioriser les problèmes des conseils de l’école de la commune, d’élaborer le programme d’activités du comité, d’élaborer le bilan des activités du comité.

Le Président a, au nom du groupe, pris l’engagement de travailler avec tout le monde et également solliciter l’accompagnement de tous pour une éducation de qualité dans la commune de Sanaba.

Avant de clore la séance, il a rappelé que la contribution pour la Vie de l’école est de 1000 FCFA par élève et a invité les écoles qui avaient fixé des contributions au-delà de cette somme à restituer le surplus.

Agence d’Information du Burkina

LRS-dnk-ata