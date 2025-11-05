Banwa/ Sanaba-Champ-Scolaire

Sanaba : L’école Sanaba « B » récolte son sésame

Sanaba, 5 Nov. 2025 (AIB) – Les élèves de l’école ‘’B’’ de Sanaba récolte leur sésame. L’école ‘’B’’ de Sanaba dirigée par Modeste Konaté s’illustre cette année par une belle initiative notamment la mise en place du champ scolaire. L’école a mis en place un champ de sésame en réponse à l’appel des plus hautes autorités à mettre en place des initiatives endogènes.

Cette activité agricole menée avec l’implication de toute la communauté éducative, marque une étape importante dans la promotion de l’enseignement pratique et du développement local.

Au-delà de la récolte du sésame, ce champ scolaire constitue un véritable outil pédagogique et communautaire.

Pour les élèves, il représente ‘’une école de vie’’. Pour le directeur, le champ scolaire offre une opportunité d’intégrer la pratique à l’enseignement théorique.

Pour les parents d’élèves, cette initiative renforce leur collaboration avec l’école. Les retombées sont multiples : les revenus issus de la vente du sésame contribueront à améliorer les conditions d’apprentissages (achat de matériel, de condiments pour améliorer la cantine des élèves).

Ainsi, le champ scolaire de l’école ‘’B’’ est une belle illustration de ce que peut accomplir une communauté engagée autour de l’école.

Agence d’Information du Burkina

