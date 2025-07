Burkina-Proclamation-Résultats-Baccalauréat-Sahel-2025

Sahel/Baccalauréat, session de 2025 : La région réalise un taux de réussite de 45,73%

Dori, 3 juil. 2025 (AIB)- Les résultats du premier tour de l’examen du baccalauréat, session de 2025, ont été proclamés, jeudi, 3 juillet 2025 à Dori et la région a engrangé un taux de réussite de 45,73%.

Pour cette session la région du Sahel a présenté 901 candidats toutes les séries confondues, dont 415 filles et 486 garçons.

879 candidats dont 403 filles et 476 garçons ont effectivement pris part à l’examen.

Au premier tour, 401 candidats dont 191 filles et 210 garçons ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 45,73%.

231 candidats dont 97 filles et 134 garçons sont autorisés à subir les épreuves du second tour.

Il faut noter dans la région du Sahel, les candidats ont composé dans les séries A4, C et D et dans les séries professionnelles notamment en agriculture, en énergie solaire et en transformation de viande.

Le directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Sahel, Salifou Porgo, a félicité les nouveaux lauréats et a souhaité bonne chance aux candidats du second tour.

Agence d’information du Burkina

AMM/BBP