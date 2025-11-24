Burkina-Boulkiemdé – Sabou – Sport – Cohésion sociale

Sabou : Les militaires remportent la première édition du « Maracana des patriotes engagés »

Sabou, le 23 novembre 2025 (AIB)-La grande finale de la première édition du « Maracana des patriotes engagés » a été remportée, samedi, par les militaires face aux Volontaires pour la défense de la patrie, sur le score de 3 buts à 0.

Organisé par l’association «Mon Faso d’abord», cette compétition a connu la participation de six équipes.

À l’issue d’un parcours compétitif, l’équipe du détachement militaire de Sabou (maillot jaune) et celle des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, maillot rouge) ont décroché leur billet pour la finale. Au terme d’un match engagé, les militaires se sont imposés 3 à 1, sous les acclamations des supporters venus de toute la commune.

L’équipe du détachement militaire, vainqueur de la compétition, a reçu 75 000 F CFA, deux ballons, des jeux de maillots et un trophée. Le finaliste malheureux est reparti avec 50 000 F CFA, deux ballons et des jeux de maillots.

Le président de la délégation spéciale, Abdoul Aziz Koara, a salué l’initiative : « Je félicite l’association Mon Faso d’abord et la coordination communale de la Veille citoyenne de Sabou pour cette belle initiative d’accompagner nos FDS à travers cette compétition ».

Parrain de la cérémonie, le colonel-major, Koudougou Abel Zongo, par ailleurs, directeur général de la Protection civile, a rendu hommage aux finalistes : « J’ai trouvé les deux équipes formidables. Elles ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans le fair-play. C’est à l’honneur des forces de défense et de sécurité ».

Le président de l’Association « Mon Faso d’abord », Alassane Zoubga, initiateur du tournoi, a expliqué son engagement : « Notre pays est confronté à une guerre depuis dix ans. Les organisations de la société civile doivent accompagner les initiatives de reconquête du territoire. Ce maracana vise à encourager nos forces de défense et de sécurité ».

L’évènement a drainé une foule immense, venue soutenir les forces combattantes et magnifier la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

KJP/pb/yos