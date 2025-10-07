BURKINA-BOULKIEMDE-SABOU-EDUCATION- EXCELLENCE

Sabou/Excellence scolaire : La résilience, la cohésion sociale et le développement endogène magnifiés

Sabou, 4 oct. 2025 (AIB) – Le Lycée départemental de Sabou a abrité, samedi dernier, la 3e édition de la Journée de l’excellence scolaire où la résilience, la cohésion sociale et le développement endogène ont été magnifiés, a constaté l’AIB.

L’événement patronné par Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la confédération des États du Sahel (CN-CES), a mis en avant la valeur éducative, culturelle et citoyenne dans la dynamique de la souveraineté nationale.

La Journée de l’excellence scolaire de Sabou vise à encourager les élèves et le corps enseignant de la circonscription de l’enseignement de base, dans un esprit d’émulation et de promotion du mérite.

Le patron de la cérémonie, Bassolma Bazié a salué l’initiative et rappelé que « la construction du Burkinabè nouveau passe par une éducation enracinée dans nos valeurs culturelles ». Selon lui, « pour être un Burkinabè de parole respectée et de dignité, il faut s’appuyer sur nos coutumes, et placer l’éducation au cœur de ce processus».

Le promoteur de la journée, Désiré T. Kaboré, consultant en mines et environnement, a souligné que l’éducation demeure « une alternative incontournable pour résoudre les vicissitudes de l’existence humaine ». Citant l’historien burkinabè Joseph Ki-Zerbo, il a rappelé que « l’éducation est le logiciel de l’ordinateur central qui programme l’avenir des sociétés ».

Depuis la première édition, la Journée d’excellence de Sabou a distingué 75 élèves, 172 enseignants, 62 personnalités et 9 établissements scolaires. En appui matériel, 4 motos, 33 vélos, 12 ordinateurs, 24 tablettes, 83 kits scolaires, 12 cartons de rames de papier et 24 cartons de craie ont été remis.

L’Association Tout pour Tous Yennenga (ATTous Yennenga) accompagne également l’initiative par des bourses offertes aux meilleures filles, couvrant les frais de scolarité et octroyant une allocation mensuelle. Ces appuis ont permis à plusieurs lauréates, dont Asmana Nana et Rachidatou Yaméogo, de maintenir un parcours exemplaire.

Face aux défis de financement, Désiré Kaboré a encouragé les filles et fils de la commune à poursuivre la promotion de l’excellence à travers le concept « Karango Mèbo », inspiré de « Faso Mèbo », symbole de résilience et de responsabilité collective.

Saluant la politique nationale d’excellence initiée par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, le promoteur a estimé que « l’État, c’est nous », et qu’il convient d’encourager les initiatives endogènes pour un développement durable et participatif.

Kaboré a remercié toutes les bonnes volontés pour leur engagement constant en faveur de l’éducation à Sabou, réaffirmant que l’excellence scolaire demeure le socle de la transformation sociale.

Agence d’information du Burkina

