Sabou : Bientôt une nouvelle maternité pour renforcer la santé maternelle

Sabou, 7 oct. 2025 (AIB) – La pose de la première pierre de la maternité de Sabou, est intervenue ce mardi, par le truchement des autorités communales en partenariat avec l’Organisation pour le secours humanitaire (OSEH), a constaté l’AIB.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Sabou, Abdoul Aziz Koara a salué cette initiative qui, selon lui, vient remplacer une maternité construite en 1960 et devenue inadaptée aux besoins actuels.

Pour Dr Natacha Yriga, assurant l’intérim du Médecin-chef du district (MCD), cette nouvelle infrastructure « permettra aux femmes d’être plus à l’aise lors des consultations et des accouchements ».

Signée le 9 septembre dernier, la convention de partenariat entre la commune et l’OSEH prévoit non seulement la construction d’une maternité entièrement équipée, mais aussi l’installation d’un Poste d’eau autonome (PEA) pour améliorer l’accès à l’eau au centre médical.

Ce projet, fruit d’une collaboration entre la collectivité et ses partenaires, marque une nouvelle étape dans le renforcement du système de santé communautaire à Sabou.

