Saaba : Des résidents de Kalsin demandent un délai supplémentaire à la SONATUR

Ouagadougou, le 4 mai 2025 (AIB)- Une coalition de trois associations a reconnu que la SONATUR dispose de tous les droits pour lotir la zone de Kalsin, avant de demander un délai supplémentaire pour libérer le site.

« Nous reconnaissons aujourd’hui que la SONATUR dispose de tous les droits légaux ainsi que des autorisations administratives nécessaires pour le lotissement de la zone de Kalsin », a déclaré le secrétaire général de l’association Sougr-Nooma, Moumouni Korgo.

Selon lui, lors d’une rencontre, le 26 mars 2025, avec le directeur général de la SONATUR, le président de la Délégation spéciale (PDS) de Saaba, les représentants des propriétaires terriens et les chefs coutumiers, « la SONATUR a rassuré que les 3 404 résidents ayant bénéficié du recensement en 2018 seront attributaires, chacun, d’une parcelle avec une attestation d’attribution authentique de la mairie ».

M. Korgo a par ailleurs indiqué la disponibilité des zones aménagées par la SONATUR pour l’attribution définitive des parcelles. Cependant, « nous demandons à la SONATUR de nous accorder un délai raisonnable avant toute libération définitive du site actuel, afin de nous permettre de mettre en valeur les parcelles qui nous seront attribuées », a-t-il exhorté.

Moumouni Korgo s’exprimait le dimanche 4 mai 2025 lors d’une assemblée générale de la coalition des trois associations de Kalsin, qui regroupe les associations « Sougr-Nooma », « Taabyinga Bâtisseurs » et « Habitants de Nioko 1 ». Cette rencontre avait pour objectif d’informer la population de la reprise prochaine des actions de la SONATUR et de répondre à ses préoccupations.

« Nous tenons à souligner que la SONATUR est une structure étatique, placée sous l’autorité de l’État, et à ce titre, nous reconnaissons la valeur légale et institutionnelle de ses documents et actions », a-t-il insisté.

Il a par ailleurs invité l’ensemble de la population à être vigilante.

« Nous savons que certaines personnes mal intentionnées cherchent à semer la division ou à bloquer tout progrès. Ne tombons pas dans ce piège : restons solidaires et acteurs de notre avenir », a exhorté M. Porgo.

Agence d’Information du Burkina