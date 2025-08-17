Routes durables : Abdel Aziz Tinto propose une alternative écologique dans l’amélioration de la réalisation des chaussées

Ouagadougou, 14 août 2025 (AIB)-Abdel Aziz Tinto a présenté une innovation majeure dans le domaine de la construction routière : un liant alternatif, écologique et économique, composé de tuf et de chaux dolomitique, destiné à améliorer les couches de chaussée, en particulier la couche de base, lors de la soutenance de sa thèse unique de doctorat en génie civil à l’Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso.

Baptisé L4T20, ce mélange associe 4 % de chaux dolomitique et 20 % de tuf à un sol latéritique. Selon son concepteur, il confère à la chaussée souplesse, résistance, durabilité et capacité d’adaptation aux conditions climatiques tropicales.

« Le mélange tuf et chaux dolomitique permet d’obtenir une chaussée durable, capable de supporter plus de 3 000 véhicules par jour pendant 15 à 20 ans », a-t-il déclaré.

M. Tinto souligne que cette solution repose sur des matériaux locaux disponibles en quantité suffisante au Burkina Faso, réduisant ainsi la dépendance aux importations coûteuses, notamment celles liées au ciment Portland. Il y voit un levier de souveraineté nationale et un moyen de rendre la construction routière plus accessible financièrement.

S’appuyant sur le rapport 2015 de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), il rappelle que seulement 30 % du réseau routier ouest-africain est revêtu, un chiffre faible principalement dû au coût élevé de réalisation des couches structurales des chaussées, en particulier la fondation et la base.

Par ailleurs, la production de ciment, fortement dépendante du clinker importé, émet selon lui des quantités importantes de CO₂. À l’inverse, insiste-t-il, le duo tuf-chaux présente une empreinte carbone nettement réduite, contribuant ainsi à la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique.

Fort de ces résultats, M. Tinto envisage d’élargir l’application de son liant alternatif au domaine du bâtiment, afin de proposer des solutions constructives endogènes et durables pour les travaux publics et les infrastructures.

Le thème de sa thèse est intitulé : « Amélioration des caractéristiques géotechniques et mécaniques des couches de chaussées par le mélange de tuf et de chaux ».

Le jury, présidé par le Pr Raguilignaba Sam, a unanimement salué la pertinence et l’actualité de cette recherche, soulignant qu’elle s’inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement burkinabè en matière d’amélioration du réseau routier, moteur du développement économique.

Le directeur de thèse, Pr Younoussa Millogo, a précisé que l’objectif de ce travail était de valoriser des ressources locales, souvent considérées comme de faible qualité, en les optimisant grâce à un liant écologique, afin de les rendre aptes à être utilisées comme couches de base en construction routière. Il a également salué la présence du génie militaire, qu’il considère comme un signe fort d’engagement pour le développement des infrastructures nationales et, plus largement, pour le progrès du Burkina Faso.

Cette thèse a été distinguée par la mention Très honorable avec félicitations du jury.

Agence d’Information du Burkina