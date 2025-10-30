Riyad accueillera le premier Forum international « BEYOND PROFIT » pour façonner l’avenir du secteur non lucratif

Riyad accueillera, du 3 au 5 décembre 2025, la toute première édition du Forum international BEYOND PROFIT. Organisé par le Centre national pour le secteur à but non lucratif (NCNP), l’événement réunira des dirigeants mondiaux issus d’organisations à but non lucratif, d’entreprises du secteur privé, de gouvernements, d’organismes de régulation, d’ONG et d’autres acteurs du changement venus du monde entier.

Conçu comme un catalyseur du dialogue et de l’innovation à l’échelle mondiale, le forum mettra en exergue les dernières tendances, technologies et meilleures pratiques qui orientent le secteur non lucratif vers un avenir plus durable et porteur d’impact. Les principales discussions porteront sur les stratégies de financement, le rôle de l’entrepreneuriat social et de l’innovation dans la création d’emplois, ainsi que sur des études de cas réussies favorisant le développement social et économique.

Rassemblant plus de 80 intervenants et 1 500 participants venus du monde entier, l’événement réunira des dirigeants d’organisations à but non lucratif, des agences de développement, des institutions internationales, des entrepreneurs sociaux, des chercheurs, des décideurs politiques, des responsables gouvernementaux, de jeunes innovateurs, des spécialistes des données, des institutions financières et des les dirigeants en matière de responsabilité sociétale des entreprises, tous unis par une vision commune d’autonomisation de l’écosystème non lucratif.

À travers cette diversité de perspectives, le forum mettra l’accent sur les principales stratégies façonnant l’avenir du secteur et encouragera une collaboration intersectorielle renforcée. Il soulignera également l’émergence de l’Arabie Saoudite comme un centre mondial de l’innovation, du renforcement des capacités et de la croissance durable dans le domaine non lucratif.

Le BEYOND PROFIT Forum servira aussi de plateforme dynamique pour la formation de partenariats stratégiques, l’échange de connaissances et le renforcement de la coopération internationale, garantissant que les progrès du secteur non lucratif se traduisent par un impact concret aux niveaux local, régional et mondial.

En accueillant cet événement d’envergure, l’Arabie saoudite réaffirme son engagement envers l’innovation, la durabilité et la collaboration mondiale, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de leadership, de financement et de partenariat qui reflètent la transformation rapide du paysage mondial du secteur non lucratif.

Agence d’Information du Burkina