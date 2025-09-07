RH Awards 2025 : Mariam Nacanabo/Kalandjibo, meilleure directrice des Ressources humaines du Burkina

Tenkodogo, 6 septembre 2025 (AIB). La 9e édition du Café Ressources humaines, a consacré samedi à Tenkodogo, Mariam Nacanabo/Kalandjibo de la Primature, meilleure directrice des ressources humaines 2025. La cérémonie, placée sous le patronage du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, a mis en lumière l’excellence, le professionnalisme et l’innovation des managers RH burkinabè.

Pour son sacre, Mariam Nacanabo/Kalandjibo a reçu un trophée, un ordinateur portable et un chèque d’une valeur de 500 000 F CFA. En plus de la plus haute distinction de la soirée, elle a également remporté le prix du meilleur DRH des ministères et institutions.

D’autres prix ont été décernés, celui du meilleur DRH des Établissements publics de l’État (EPE) est revenu à Bassirou Sankara de l’Académie de Police, celui des sociétés d’État à Abdoulaye Siemdé de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT), et celui du secteur des banques et assurances à François de Sales Ouédraogo de la Société générale du Burkina Faso (SGBF).

Des prix spéciaux ont également été attribués. Le prix spécial Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est revenu à la télévision BF1 pour son programme « Pépite d’entreprise ». Le prix du meilleur développeur de compétences a distingué Rayane Moukadam, tandis que le prix du meilleur manager social a honoré Hammadoun Dicko et Ag Mohamed Al Moubareck. Le prix du jury a été décerné à Bassirou Sankara pour le travail remarquable accompli au sein de sa structure.

En outre, des trophées de reconnaissance ont été remis à Joachim Ouédraogo, Ramata Sakandé/Drabo et Fidèle Yaméogo. Un hommage particulier a été rendu à feu Yves Francelin Toé, ancien président de l’Association burkinabè des gestionnaires des ressources humaines (ABGRH).

Dans son allocution, le ministre Mathias Traoré a félicité les lauréats et salué le travail du Réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso ainsi que celui du jury. Il a exhorté les récipiendaires à rester « sel, lumière et levain » dans leurs milieux professionnels.

La marraine de la cérémonie, la ministre en charge de la Transition digitale, Dr Aminata Zerbo/Sabané, ainsi que le président de la cérémonie, le ministre, directeur de cabinet du Président du Faso, capitaine Martha Céleste Anderson Medah, ont également adressé leurs félicitations aux lauréats pour leur exemplarité.

La soirée, marquée par des prestations artistiques et un hommage vibrant aux forces combattantes, a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre en charge de la Sécurité, Mahamadou Sana, et son homologue en charge des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, ainsi que du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara. Le Gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana étaient également présent.

Placée sous le thème « Intelligence artificielle et transformation de la fonction Ressources humaines », la 9e édition du Café RH a offert un cadre de réflexion sur les mutations de la fonction RH à l’ère du numérique.

En récompensant les meilleurs directeurs et managers, les RH Awards 2025 ont mis en lumière des modèles de professionnalisme et d’innovation, appelés à inspirer et à hisser la gestion des ressources humaines à un niveau supérieur, au service du développement national.

Agence d’Information du Burkina

SM/BZ