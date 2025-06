BURKINA-NAHOURI-EXAMENS-RESULTATS

Résultats 1er tour BEPC 2025 : La province du Nahouri enregistre un taux de succès de 26,66%

Pô, 11 juin 2025 (AIB)- La province du Nahouri, a enregistré, ce mercredi 11 juin 2025, les résultats du 1er tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), ce mercredi 11 juin 2025 dans les 10 jurys que compte la province. Elle a enregistré 26,66 % de taux de succès pour 658 admis au premier tour et 1 320 au second tour.

Sur un total de 2 468 candidats présentés dont 1 339 filles et 1 129 garçons. 658 dont 331 filles et 327 garçons, ont décroché leur parchemin et 1 320 au second tour.

Sur les 10 jurys que compte la province, le jury de Guiaro et de Tiébélé 2, ont enregistré respectivement 34,10% et 30,86%, les plus forts taux au premier tour.

Le plus faible a été enregistré au jury de Pô 3, avec 20,63%.

En rappel, la session précédente, le taux au premier tour était de 31,24% soit une régression de 4,58 %.

Agence d’information du Burkina

