Rentrée scolaire à Kossouka : les acteurs se mobilisent dans la résilience et l’espérance

Kossouka, 6 oct. 2025 (AIB)-La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Kossouka dans la province du Yatenga a effectué lundi sa rentrée pédagogique 2025-2026 avec la mobilisation de tous les acteurs, a constaté l’AIB.

C’est sous le signe de la résilience et de la mobilisation collective et de l’espérance que les acteurs de l’éducation de la CEB de Kossouka ont placé leur rentrée. Encadreurs, enseignants, élèves étaient mobilisés à l’école « A » de Kossouka pour sonner la réussite de l’année scolaire.

Sous la direction du Chef de la Circonscription d’Education de Base (CCEB) Karim Ouédraogo, la cérémonie de lancement a été marquée par la montée solennelle des couleurs nationales. La lecture du discours du premier responsable du département de l’éducation a été lu par le CCEB, représentant par la même occasion le préfet président de la délégation spéciale de la commune de Kossouka.

Tous les acteurs ont été invités à s’investir avec courage pour la réussite des activités pédagogiques de l’année scolaire et à s’approprier le discours du chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de cette rentrée scolaire et universitaire 2025-2026.

