BURKINA-COHÉSION SOCIALE-3E ÉDITION-SRVC-PAIX

Renforcer le civisme et le dialogue communautaire pour une paix durable

Ouagadougou, 27 mai 2025 (AIB)-Le ministre d’État, ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, Émile Zerbo, a présidé ce mardi 27 mai, à la salle des fêtes de la mairie centrale de Ouagadougou, une conférence publique marquant le point culminant de la troisième édition de la Semaine régionale du vivre-ensemble (SRVC) dans la région du Centre.

Placée sous le thème : « Civisme et dialogue communautaire : fondements d’une cohésion sociale durable dans la région du Centre », cette édition, organisée par le gouvernorat du Centre, a été lancée officiellement le 20 mai dernier à Koubri, dans la commune de Komsilga.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre d’État a appelé les participants à renforcer le civisme et le dialogue communautaire. « Ensemble, unis dans la diversité, nous pouvons relever les défis qui se dressent devant nous », a déclaré Émile Zerbo, exhortant les citoyens à adopter des actions concrètes pour promouvoir le vivre-ensemble harmonieux.

La conférence a enregistré la participation de diverses personnalités, dont la ministre de l’Action humanitaire, Pélagie Kabré, et le parrain de l’événement, El Hadj Hamado Ouédraogo, président du Conseil régional du Patronat burkinabè. Une mobilisation pour la paix et la solidarité.

Le gouverneur Abdoulaye Bassinga rappelle que la SRVC vise à renforcer le brassage des populations et la consolidation des efforts en faveur de la paix.

Le parrain, El Hadj Hamado Ouédraogo, a insisté sur la nécessité de cultiver des valeurs fondamentales telles que le respect mutuel, l’écoute et le dialogue, pour contrer les divisions sociales.

Lors de cette conférence, le Conseil régional du Patronat burkinabè a remis un chèque de 10 000 000 FCFA au Fonds de soutien patriotique, marquant ainsi leur engagement en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité nationale.

Les participants ont suivi trois communications sur les axes majeurs du thème, une présentation sur la sécurité routière et une intervention du bureau des grands projets sur les initiatives présidentielles.

En marge des discussions, des activités culturelles et des actions de salubrité ont été organisées pour sensibiliser les populations et promouvoir les valeurs de paix et d’unité.

Dans son discours de clôture, le ministre d’État a exhorté les citoyens à s’engager activement pour faire de la région du Centre un modèle de cohésion sociale et de développement durable.

Cette troisième édition de la SRVC constitue une plateforme pour renforcer l’unité, promouvoir les valeurs communautaires et bâtir un avenir pacifique pour la région du Centre et le Burkina Faso dans son ensemble.

Agence d’information du Burkina

OS/ZAF/ATA