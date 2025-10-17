FOOT-BFA-SPORT-FIFA-CMU17

Remise de drapeau aux Etalons cadets : « nous défendrons avec honneur les couleurs du Burkina », Fadil Barro

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Le ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi a remis vendredi à Ouagadougou, le drapeau du Burkina Faso aux Etalons cadets en partance à Doha au Qatar pour la coupe du monde de football des U17 qui se déroule du 3 au 27 novembre, a constaté l’AIB.

Le département en charge du sport a choisi l’antre du stade du 4 Août pour cette remise des couleurs nationales. C’est le représentant du ministre en charge des sports, son directeur de cabinet, Evariste Dabiré qui a procédé à cette remise de drapeau au capitaine des Etalons cadets, Fadil Barro.

« Vous êtes bien plus que de jeunes footballeurs talentueux ; vous êtes les ambassadeurs de notre patrie, les porte-étendards de l’honneur et de la dignité du Burkina Faso. Vous incarnez l’avenir radieux d’une jeunesse forte, résiliente et engagée », est l’adresse du directeur de cabinet aux Etalons cadets.

Il a ajouté que « à travers vous, c’est tout le Burkina Faso qui rêve et qui espère la victoire. Vous avez la responsabilité de défendre nos couleurs avec passion, engagement et combativité. Le drapeau que nous vous confions n’est pas un geste banal. Il est le symbole vivant de notre histoire, de notre courage, de notre inébranlable détermination et de notre unité».

En recevant le drapeau du pays, le capitaine des Etalons Adama Fadil Barro a mentionné que « en nous confiant ce drapeau, vous nous confiez plus qu’un emblème : vous nous confiez la mission de représenter dignement les 20 millions de Burkinabè sur la scène mondiale. Nous mesurons la grandeur de cette responsabilité, et nous prenons l’engagement solennel de défendre avec honneur, courage et détermination les couleurs du Faso à la Coupe du Monde U17 au Qatar ».

Fadil Barro a promis « de nous battre jusqu’au bout, dans le respect de l’adversaire et de l’esprit du sport. Nous jouerons avec passion, discipline et amour du pays pour faire résonner fièrement notre hymne national, “Le Ditanyè”, sur les pelouses du Qatar ».

C’est la 2e fois cette année que les couleurs nationales sont remises aux U17 burkinabè. Le 14 mars 2025 dernier également, le drapeau du pays avait été remis à la jeune formation burkinabè lorsqu’elle se rendait au Maroc pour la CAN de sa catégorie. Les Etalons cadets ont terminé la compétition à la 4e place avec à la clé, le trophée de co-meilleur buteur décerné à Loukman Tapsoba.

Au Qatar, le Burkina Faso est logé dans la poule I en compagnie des Etats-Unis, de la République Tchèque et du Tadjikistan. La coupe du monde des U17 se dispute à Doha du 3 au 27 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata