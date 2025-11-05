Religion : Marie Thérèse Palé, premier bébé baptisé de la Mission catholique de Kampti, s’est endormie dans la paix du Christ

Kampti, 5 novembre 2025 (AIB)-La communauté chrétienne catholique de Kampti est en deuil. Marie Thérèse Palé, premier enfant baptisé de la Mission catholique de Kampti le 17 janvier 1942, a été rappelée à Dieu le lundi 3 novembre 2025, à l’âge de 83 ans.

Née le 11 janvier 1942 à Kampti-Bouti, Marie Thérèse Palé fut baptisée dans son berceau le 17 janvier 1942, soit six jours après sa naissance. Cet acte de foi, inédit à l’époque, fit d’elle le tout premier bébé lobi baptisé dans la Mission catholique de Kampti, grâce à la ferveur religieuse de ses parents, Laurent Kambou et Félicité Palé.

Elle fit sa première communion et sa confirmation le 22 mai 1955 à Kampti, se plaçant sous la double protection de la Vierge Marie et de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne de la paroisse de Kampti.

Femme pieuse et discrète, Marie Thérèse Palé a consacré toute sa vie à la prière, au service de Dieu et au soutien de la communauté chrétienne. Son engagement silencieux mais constant a marqué plusieurs générations de fidèles.

« Grand-mère Marie Thérèse était une lumière tranquille. Elle priait sans bruit, mais sa foi rayonnait. Elle nous a transmis l’amour du Christ par l’exemple », a témoigné avec émotion Saturnin Kambou, son petit-fils.

Un parent proche, lui aussi bouleversé, a rappelé qu’« elle a vu la Mission de Kampti naître, grandir et s’enraciner. Sa vie fut un don à Dieu et à son Église ».

Pionnière de la foi chrétienne à Kampti, Marie Thérèse Palé laisse le souvenir d’une femme profondément attachée à Dieu et à sa communauté. Elle fut et demeure un repère pour tous ceux qui continuent de marcher sur le chemin de la foi.

Mariée le 10 juin 1960 à Sylvain Hien, Marie Thérèse, mère de trois enfants, a définitivement rangé son chapelet pour rejoindre son époux décédé le 24 décembre 1995.

La paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Kampti, sa famille et l’ensemble des fidèles recommandent son âme à la miséricorde divine.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

HN/ata