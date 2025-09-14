Burkina-Religion-Prière-paix-Cohésion

Religion/ Manga : les fidèles des églises évangéliques prient pour la nation.

Manga, 13 sept. 2025 (AIB)- Les fidèles des églises et missions évangéliques, réunis à l’église Apostolique Temple Emmanuel de Manga, du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2025, à l’occasion de la 13ᵉ édition du programme de jeûne et prière, ont prié pour la nation, la cohésion sociale, la paix et l’édification du corps de Christ.

Ce rassemblement spirituel, placé sous le thème : « La puissance de la prière collective », a été marqué par des enseignements bibliques, des temps de prière intense et une forte mobilisation des fidèles.

Lors de l’ouverture officielle, le haut-commissaire du Zoundwéogo, Julien Ouédraogo, a transmis le message de salutation et de reconnaissance de la gouverneure de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, avant de saluer l’engagement des participants pour la cause de la nation.

Pour lui, c’est dans l’unité que les burkinabè pourront surmonter les difficultés que traverse le pays.

À l’occasion, une prière spéciale a été prononcée pour les autorités et la nation par le Dr Vincent Ilboudo, président des églises et missions évangéliques du Burkina Faso. Le pasteur principal de l’église, Emmanuel Kafando, s’est dit satisfait du bon déroulement du programme et a salué la mobilisation des fidèles.

