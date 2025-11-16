Burkina-Religion-Couple-célébration

Religion/Évangélisme: Dr Elie Koumbem célèbre plus de 50 ans de ministère et de vie de couple

Ouagadougou, 15 nov. 2025. (AIB)- Dr Elie Koumbem et son épouse à travers un culte ont célébré samedi, 53 années de ministère et commémoré 51 ans de leur vie de couple. Prêches, prières, témoignages et prestations artistiques ont été les moments forts de ce jubilé d’or.

« J’ai voulu en célébrant ce double anniversaire, dire notre sincère reconnaissance à Dieu et aux frères et sœurs qui nous ont tenu la main, qui nous ont exprimé une quelconque amitié » déclare Dr Elie Koumbem.

Pour lui, après une cinquantaine d’années de vie de couple et au service de Dieu, il était nécessaire de marquer une halte pour dire merci à Dieu pour les nombreuses grâces reçues.

M. Koumbem s’exprimait samedi, à Ouagadougou, à l’occasion de la commémoration du jubilé d’or de son ministère et de sa vie de couple.

Dr Elie Koumbem est pasteur principal du Temple Evangélique Grâce et Victoire.

« 51 années de mariage, c’est toute une vie partagée avec la beauté des printemps joyeux, des étés ardents et des hivers froids mais toujours dans la grâce de Dieu » confie pasteur Elie Koumbem.

Pendant le culte, les parents, amis et connaissances du couple ont témoigné de la solidité du couple Koumbem dans leur vie de foi.

« Mon père est l’homme qui discipline avec les bénédictions. Il nous a toujours enseigné de faire confiance à Dieu. La famille a traversé des épreuves mais jusqu’à présent, l’éternel nous a secouru » témoigne Bruno Koumbem, fils ainé du couple.

Pour Dr Etienne Zongo, président du conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina, cette célébration est une longue traversée.

« Ils ont eu dans leur vie, la grâce de Dieu, la bonne main de Dieu sur eux, dans leur ministère et cela vaut la peine de dire merci. Je me réjouis fortement pour eux », a salué pasteur Etienne Zongo.

« Dieu était au côté du Dr Koumbem et il s’est soumis dans une obéissance totale avec son Seigneur Jésus Christ. Dieu l’a emmené là où il est et nous sommes tous témoins, venant de partout à travers les différentes contrée du pays » relate le révérend Dr Jacques Delwendé Comparé, président du conseil régional de Bogodogo.

Dr Elie Koumbem a occupé des postes de responsabilité au sein de l’Eglise centrale des Assemblées de Dieu. Il regorge d’une carrière professionnelle riche.

Agence d’information du Burkina

